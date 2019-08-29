Queer Olympix’e yasak

Heybeliada’da başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Queer Olympix’e Kalamış’ta devam eden ikinci gününde yasak geldi. Sabah saatlerinde alana tomalarla gelen polis, Queer Olympix’in yasaklandığını bildirdi

“Başka bir oyun, başka bir tribün, başka bir olimpiyat”ın mümkün olduğunu gösteren Queer Olympix, bu yıl üçüncü kere sahalarda olacaktı. 23 Ağustos’ta Heybeliada’da başlayan ve daha sonra Kalamış Spor Merkezi’nde devam edecek olan etkinliğin ikinci gününde etkinliğe yasak geldi. Polislerin organizatörlere bildirdiğine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy Kaymakamlığı’na dilekçe vererek etkinliğin yasaklanmasını “kamu düzeni, suç işlenmesini önlemek, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması” gerekçesiyle talep etti. Kaymakamlığın dilekçeyi kabul etmesi ve yasağı uygulamasının ardından olimpiyatı düzenleyenlere etkinliğin yasaklandığı bildirildi. Emniyet, yasaklama kararına gerekçe olarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu gösterdi.

“VAROLUŞUMUZU KABUL ETMEMEK DEMEK”

Yasağın ardından Queer Olympix’in katılımcı takımları karara tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, “Bugün öğrendik ki uzun atlamamız kamu sağlığını, düzenini ve ahlakını tehdit ediyor. Fazla uzağa ya da fazla yükseğe atlarsak, olmamız istenmeyen alanlarda olmakta ısrar edersek heteroseksizmi de aşabiliriz, maazallah!” ifadelerine yer verilirken, “Kalamış’taki yirmi kişilik bir hazırlık ekibine yasak kararını TOMA’lar ve Çevik Kuvvetlerle iletmeye gelinmesi, etkinlik alanından ayrılan katılımcıların evlerine kadar takip edilmesi, bütün yıl boyunca yapabilecekken kararı son günde çıkarılması bize tek bir şeyi gösteriyor: Bütün bu yasaklar bizi psikolojik olarak da baskı altına almak, bu etkinliği yapmak için harcadığımız gönüllü emeği yok saymak ve nihayetinde varoluşumuzu kabul etmemektir. Biz Queer Olympix ekibi ve tüm katılımcıları olarak bu amaçları görüyor ve engellemelere karşı varoluşumuzu, spor alanındaki görünürlüğümüzü savunmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.” ifadeleri yer aldı.

“LGBTİ+’LAR SAHALARDA OLACAK”

Açıklamada son olarak, “Devleti, kaynaklarını LGBTİ+’ların halı saha maçı yapmasını engellemek için kullanmak yerine kadın ve nefret cinayetlerini önlemek için kullanmaya davet ediyoruz. LGBTİ+’lar her yerde olduğu gibi sahalarda da var olmaya devam edecek.” ifadeleri yer aldı.