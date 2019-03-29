Queer Olympix tekrar Kalamış’ta!

Bir yandan sporun piyasalaşmasına karşı bir diğer yandan bu alanda LGBTİ+ bireyleri görünür kılmak için 2 yıldır düzenlenen Queer Olmpix’in üçüncüsü Kalamış ve Heybeliada da gerçekleşecek

İlki İstanbul’da 2017’de düzenlenen ve “başka bir oyun, başka bir tribün, başka bir olimpiyatın” mümkün olduğunu gösteren Queer Olympix, bu sene üçüncü kez sahalarda olacak. Ağırlaşan siyasal şartlara ve daraltılmaya çalışılan toplumsal alanlara karşı kadınların ve LGBTİ+ bireylerin sporun birleştirici gücüyle bir araya geldiği, Atletik Dildoa tarafından gerçekleştirilen Queer Olympix 3’ün tarihleri ve gerçekleşeceği yerler 23 Mart Cumartesi günü Cihangir’de gerçekleştirilen basın toplantısında duyuruldu. Toplantıda bisiklet, yüzme, futbol, voleybol, masa tenisi, yoga, bayrak yarışı, quidditch etrafındaki oyunların yanı sıra söyleşiler, film gösterimleri ve panellerin yer alacağı Queer Olympix 2019’un 23-24-25 Ağustos tarihlerinde Kalamış ve Heybeliada’da gerçekleşeceği aktarıldı.



“BAŞKA BİR OYUN, TRİBÜN, OLİMPİYAT…”



Yapılan basın açıklamasında spor müsabakalarının Türkiye ve Türkiye dışından 100’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşmesinin amaçlandığı söylenirken, açıklamada “Bol, gol yemeli, koşturmacalı, top atmacalı, deneyim paylaşmacalı Queer Olympix’in üçüncü yılına yine aynı heyecanla başladık. Son dönemde yaşadığımız ve gittikçe ağırlaşan toplumsal ve siyasal şartlar altında kadınlar ve LGBTİ+ bireyler olarak alanlarda, sahalarda, sokaklarda her yerde varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. LGBTİ+ ve kadın olmak kent kullanırken bizi ister istemez çeşitli manevraları öğrenmeye, türlü türlü stratejilere sürüklüyor. Özellikle son dönemlerde siyasi ve toplumsal baskının kamusal alanda getirdiği kısıtlamalar büyük meydanlarda yaşadığımız coşkulu direnişlere ve eğlencelere ne yazık ki imkan tanımıyor. Bir yandan sporun piyasalaşması ve sporcunun değerinin şirketler tarafından belirlenmesi, diğer yandan bu alanda var olma çabamızın verdiği “başka bir oyun, başka bir tribün, başka bir olimpiyat mümkün mü?” sorularımıza bizzat kendimiz cevap vererek Queer Olympix’i bu yıl tekrar hayata geçirmek için can atıyoruz.” İfadelerine yer verildi.