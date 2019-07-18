Queer Olympix bu yıl da Kalamış’ta

Bir yandan sporun piyasalaşmasına karşı, diğer yandan bu alanda LGBTİ+ bireyleri görünür kılmak için 2 yıldır düzenlenen Queer Olympix’in üçüncüsü Kalamış ve Heybeliada’da gerçekleşecek

İlki İstanbul’da 2017’de düzenlenen ve “Başka bir oyun, başka bir tribün, başka bir olimpiyat”ın mümkün olduğunu gösteren Queer Olympix, bu sene üçüncü kez sahalarda olacak.

Ağırlaşan siyasal şartlara ve daraltılmaya çalışılan toplumsal alanlara karşı kadınların ve LGBTİ+ bireylerin sporun birleştirici gücüyle biraraya geldiği, Atletik Dildoa tarafından gerçekleştirilen Queer Olympix 3’ün tarihleri ve gerçekleşeceği yerler belli doldu.

Bisiklet, yüzme, futbol, voleybol, masa tenisi, yoga, bayrak yarışı, quidditch etrafındaki oyunların yanı sıra söyleşiler, film gösterimleri ve panellerin yer alacağı Queer Olympix 2019, 23 Ağustos’ta Heybeliada’da 24-25 Ağustos tarihlerinde Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek.

“ZORLUKLARI BİR NEBZE HAFİFLETMEK…”

Tarih ve günlerin duyurulmasının ardından Atletik Dildoa tarafından etkinlik şu cümlelerle tanıtıldı: “Queer Olympix, Kadın ve LGBTI+ olarak kent yaşamı içerisindeki birçok ayrımcı, cinsiyetçi, fobik söylemler ve edimler nedeniyle yaşadığımız zorlukları bir nebze olsun hafifletmek, biraraya gelmek ve ‘kamusal alanda vardık, var olacağız’ demek adına düzenlediğimiz üç güne yayılan çeşitli spor dallarını kapsayan bir etkinlik. Ayrımcılığa ve nefret söylemlerine yer olmayan; her bedenin, her cinsiyetin keyif alarak oyun oynayabileceği ve pasların eşit dağıldığı, küfürsüz, yaratıcı takım oyunlarına yer veren kuir spor buluşması.”