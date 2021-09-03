Preston North End: Yenilmezler!

Dünyanın en eski ligi olan İngiltere’de ilk 2 sezonunda şampiyon, devamındaki 3 sezonda da ikinci bitirmeyi başaran sonrasında ise adını üst ligde bir daha duyamadığımız Preston North End’in hikayesini inceleyeceğiz…

Preston North End (PNE), 1880 yılında Kuzeybatı İngiltere’de bulunan Lancashire kontluğuna bağlı Preston şehrinde kuruldu. O dönem nüfusun yalnızca üç bin civarında olduğu belirtilirken günümüzde ise şehrin nüfusu 142 bine olarak kayıtlara geçmekte.

PNE, kurulmasının ardından 8 yıl boyunca dostluk maçları ve kupa maçları oynamayı tercih etti. 1888 yılında ise 12 takımın toplanmasıyla birlikte İngiliz Futbol Ligi’ni, günümüzdeki adıyla EFL’i kurdular. PNE, İngiliz Futbol Ligi’nin ilk sezonunda (88/89) tek bir maç bile kaybetmeden şampiyonluğu kazanarak “Yenilmezler” unvanının sahibi oldu. Aynı sezonda FA Cup finalinde Wolves’u da mağlup eden ve kupayı alan PNE, futbol tarihinde bir sezonu iki kupayla bitiren ilk takım oldu.

50 YIL SONRA GELEN KUPA

Yenilmezler, sonraki sezonda ligi şampiyon bitirerek İngiliz Futbol Ligi’nde üst üste iki kez kupayı kaldırdı. Ancak takımın en önemli oyuncularının başka takımlara transfer olmasıyla birlikte günümüze kadar herhangi bir lig şampiyonluğu yaşayamadılar. Son şampiyonluklarından 40-45 yıl sonrasına kadar kadar sportif açıdan sıkıntılar yaşasalar da 1938 yılında Huddersfield’ı FA Cup finalinde mağlup ederek uzun bir aranın ardından kupa kaldırma başarısı gösterdiler.

EFSANE SHANKLY PNE’NİN OYUNCUSUYDU

İngiliz futbolunda önemli bir yere sahip olan Bill Shankly, daima adı Liverpool ile anılmış, kulübün efsaneleri arasına girmeyi başarmış oyuncusuydu. Hatta heykeli Anfield Road’ın önüne dahi dikilmiş, Liverpool taraftarının adeta taptığı bir isim olarak tarihe geçmişti. Ancak pek de bilinmeyen bir bilgi olarak Shankly’in kariyerinde Yenilmezler önce geliyor ve kariyerinin ilk kupasını burada kazanıyor. Hatta o dönem PNE’nin kadrosunda, Jimmy Dougal, Tom Finney, George Mutch, Robert Beattie gibi oyuncular da yer alıyor.

PREMİER LİG İÇİN SON ADIM

2010 yılına kadar İngiltere 3. ve 4. Ligi’nde mücadele eden PNE, iş insanı Trevor Hemmings tarafından satın alındı. Trevor Hemmings’in kulüpte yaşanan mali sorunları çözmesiyle birlikte 2015 yılında Championship’e tekrar geri döndüler. O yıldan günümüze kadar da Championship’te mücadele ediyorlar. Championship, İngiltere’nin en yüksek ligi olan Premier Lig’in bir alt ligi. Yani PNE’nin zirvede mücadele etmesine son bir adım kaldı diyebiliriz.

TRİBÜNLER HEP DOLDU

Dünya üzerinde futbol oynanmaya devam eden en eski stadyum olan Deepdale, PNE kurulduğundan beri takımın maçlarına ev sahipliği yapıyor. 1875 yılında inşa edilen bu stadyum 23.404 seyirci kapasitesine sahip. Deepdale’ın şu anda futbol oynanan en eski stadyum olmasının yanı sıra tribünlerinde üç kulüp efsanesinin resimlerinin yer alması da dikkat çekiyor. Bu üç isim: Bill Shankly, Alan Kelly ve Sir Tom Finney.

YILIN FOTOĞRAFI BU SAHADA ÇEKİLDİ

Deepdale Stadyumu’nun önünde kulüp efsanesi Sir Tom Finney’in bir heykeli yer alıyor. Bu heykel, Finney’in 80. yaş gününde, 1956 yılında oynanan Chelsea – PNE maçındaki fotoğraftan ilham alınarak yapılmış. Tom Finney, bu heykelin hikayesini şöyle anlatıyor: “Maç başlamadan önce çok fazla yağış vardı. Zeminin üzerinde büyük su havuzları oluşmuştu. Chelsea savunmacısının yanından geçiyordum ve top bir su havuzuna girdi. Harika bir fotoğraftı ve yılın fotoğrafı ödülünü kazandı.”