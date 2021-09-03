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Plaj Voleybolu Turnuvası Kadıköy'de 

İstanbul'un şehir içinde kalan nadir plajlarından biri olan Kadıköy Kalamış sahili, Plaj Voleybolu Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

Plaj Voleybolu Turnuvası Kadıköy'de 
Emre Caka

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Kadıköy Belediyesi'nin birlikte düzenlediği turnuva 2 – 5 Eylül tarihlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'ndaki plaj voleybolu sahalarında gerçekleşiyor. TVF Plaj Voleybolu Pro Beach Tour turnuvasının Kadıköy etabı, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Kadıköy Belediyesi iş birliğinde 2 Eylül'de Kalamış Atatürk Parkı'nda başladı. Parkta bulunan 2 ayrı sahada, 4 gün sürecek müsabakalarda gündüz ve gece maçları yapılacak. Turnuvanın profesyonel kategorisinde "Erkekler Açık" 16 takımla, "Kadınlar Açık" 8 takımla 3 – 5 Eylül tarihleri arasında oynayacak. Kayıtlar tvfbeach.com adresinden alınacak. 

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Çekişmeli görüntülere sahne olacak turnuvanın finali 5 Eylül Pazar günü olacak. Pro kategorisinde, finalde belirlenen ilk 4'er takıma birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin ve dördüncüye 2 bin TL para ödülü; Halk açık turnuvada dereceye girenlere ise turnuvanın sponsorları tarafından hediye çeki verilecek.

Kadıköy Belediyesi'nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla düzenlediği spor etkinlikleri Eylül ayı boyunca devam edecek. 

Eylül programında, 10 Eylül'de Sokak Basketbolu, 18 Eylül'de 21K – 10K koşusu ve 24 Eylül'de Plaj Futbolu yer alıyor.

KAYIT VE BİLGİ İÇİN

* Detaylı Bilgi için: www.kadikoy3x3.com

* Profesyonel Turnuva Kayıt için: tvfbeach.com

* Halk Turnuvası Kayıt için: www.alivex.com

Etiketler; #kadikoy #turnuva #plaj #voleybol
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