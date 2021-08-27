Pera’lı futbolcuların kurduğu kulüp: AEK Atina...

AEK Atina... 1924 yılında Atina’da kurulan Yunanistan futbol takımı. Tam adı: Athlitiki Enosis Konstantinopoleos (İstanbul Spor Birliği)

İstanbul’da 1914 yılında Kostas Vasilidis ve Rum azınlıklar Pera Kulübü’nü kurdular. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı yıllarında kulüp faaliyetleri doğal olarak kesintiye uğradı.

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARI

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve 9 Eylül 1922’de İzmir’in Yunan işgalinden kurtarılmasından bir kaç ay sonra, Aralık ayında Pera takımı, bir Avrupa turnesi için Fransa’ya gitti.

Turnuvada oynadığı maçlarda İstanbul Şampiyonu unvanını kullandı. Bu unvanı kullandığı için FİFA’ya şikayet edilen Pera’nın kalan maçları Fransa Futbol Federasyonu tarafından iptal edildi. Oluşan politik ortam ve şikayetten tedirgin olan futbolcular, İstanbul’a dönmemeye karar verdi. Bazı futbolcuları Fransa’da kalırken bazıları da Yunanistan’a gitti.

İSTANBUL’DA PERA YUNANİSTAN’DA AEK

Yunanistan’a göç eden futbolculardan bazıları 1924 yılında Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos’u (İstanbul Spor Birliği) kurdular. Formalarının rengi Pera gibi sarı siyah.

BEYOĞLUSPOR İLE MAÇ

Futbolcuları gelmese de Türkiye’deki Pera yoluna Beyoğlu Spor Kulübü olarak, Pera’nın amblemi ile devam etti.

AEK, Türkiye ve Yunanistan’ın arasının iyi olduğu dönemlerde Türkiye’ye gelerek turnuvalara katıldı, hazırlık maçları oynadı. 6-7 Eylül olayları öncesi de Türkiye’ye gelen AEK, Beyoğluspor’un da katıldığı bir turnuvada oynadı.

70’lerde de henüz Kıbrıs sorunu bu kadar gün yüzüne çıkmadığı yıllarda da Türkiye’ye ziyaretlerde bulundu, hazırlık maçları yapıp turnuvalara katıldı. Sonraki yıllarda Kıbrıs sorununa bağlı olarak Türkiye ziyaretleri sona erdi. Bu, AEK ve Beyoğluspor’un ilişkisine de yansıdı. Beyoğluspor ile bir nevi gönül olan AEK, zamanla Türkiye için tamamen yabancı kulüp haline geldi.

PERA, BEYOĞLU, AEK...

Alekos Sofyanidis, Pera’da spora başladı. Adı değişen Beyoğluspor’da da oynadı. Beşiktaş ve ardından da AEK’nın formalarını terletti. Türk Milli Takımı’nın formasını giyen Sofyanidis, AEK’ya transfer olduktan sonra Yunanistan’da Yunan Milli Takımı’nın formasını da giydi. AEK’da oynadığı dönemlerde takımı ile birlikte Türkiye’ye gelmedi ya da gelemedi. Asker kaçağı olduğu için gelemediğini yazan gazeteler gibi Türk vatandaşlığından çıkarıldığı için gelemediğini yazan gazeteler de oldu.

AEK, 12 kez Yunanistan Süper liginde şampiyonluk, 1976 yılında UEFA Kupası yarı finali, üç kez de Avrupa kupalarında çeyrek final başarısı gösterirken, Beyoğluspor, başarısızlıklarla dolu sezonlar geçirdi. Şu anda bölgesel amatör ligde oynuyor.