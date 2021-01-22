Pazar aktivitesi: Rhone Derbisi

Avrupa'nın en iyi bilinen karşılaşmalarından biri olmasa da, Olympique Lyonnais ve AS Saint-Étienne arasında oynanan 'Derby du Rhone', yine de Fransız futbolunun tarihi ve en hararetli karşılaşmalardan bir tanesi. Sadece 50 km ile ayrılan rekabetin kökleri, yerel düşmanlığa ve sınıf mücadelesine kadar uzanıyor.

Bu pazar günü oynanacak St. Etienne- Lyon derbisi, köklerinde sınıflar arası rekabeti de barındırıyor...

Avrupa'nın en iyi bilinen karşılaşmalarından biri olmasa da, Olympique Lyonnais ve AS Saint-Étienne arasında oynanan 'Derby du Rhone', yine de Fransız futbolunun tarihi ve en hararetli karşılaşmalardan bir tanesi. Sadece 50 km ile ayrılan rekabetin kökleri, yerel düşmanlığa ve sınıf mücadelesine kadar uzanıyor.

Aslında derbinin adı da biraz tartışmalı; St. Etienne taraftarları kendilerinin Rhone Nehri ile bir alakaları olmadığını ve kulübün armasında da bulunan Loire Nehri havzasında bulunan bir kent olduklarını söylüyor. Onlar ne kadar şikayetçi olsa da Rhone-Alpes eyaletinin iki takımı olan St. Etienne ve Lyon takımlarının hikayesi “Rhone Derbisi’’ adı altında futbol literatüründeki yerini çoktan aldı.

Ligue 1’in en ateşli atmosferlerinden birine sahip olan bu çekişmede iki kentin arasındaki 50 km’lik mesafe deplasman tribünleri için de paha biçilemez bir kaftan.

MAVİ VE BEYAZ YAKALILAR

İki takım taraftarlarının sosyolojik açıdan ayrıldığını görüyoruz. St. Etienne “mavi yakalıların” takımıyken, Lyon “beyaz yakalıların” takımı olarak karşımıza çıkıyor.

Kömür madenciliği ve bisiklet üretimiyle tanınan işçi sınıfı şehri olan St. Etienne vatandaşlarının, Rönesans'tan bu yana birçok önemli keşfe ev sahipliği yapmış ve genellikle “burjuva” olarak adlandırılan Lyon’daki halk tarafından küçümsenmesiyle başlıyor rekabet. Yani, beyaz yakalı zenginlerin maden ocağı işçilerini hor görmesi üzerine kuruluyor hikaye.

Son yıllarda St. Etienne’e üstünlük kurmayı başaran Lyon, 20. haftada 3. sırada bulunurken, St. Etienne, 20 karşılaşma sonucunda 16. sırada yer alıyor.

St. Etienne taraftarları bu ismi her ne kadar kabul etmese de “Rhone Derbisi”, 24 Ocak Pazar günü saat 23.00’de oynanacak.