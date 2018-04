Parkların yeni sahipleri: Kaykaycılar

Artık sokaklarda, parklarda, kaldırımda, her yerdeler… Ülkemizde yeni gelişen sokak kültürünün vazgeçilmez öğelerinden biri olan kaykaycılarla Kalamış Skatepark’ta buluştuk

Amerika’dan ekstrem spor tutkunlarına bir hediye daha... Dünyanın her yerine yayılmadan önce kaykayın çıkış yaptığı yer Amerika’ydı. Hatta bu tutkunun yeryüzüne yayılmasını sağlayan etkenlerin başını, unutulmaz bilim kurgu filmi Geleceğe Dönüş karakteri Marty McFly çekiyor. Kaykay, sörf yapmayı çok seven gençlerin sadece yaz aylarında ve mavi örtünün üstünde değil; bu tutkuyu her mevsimde ve şehrin içinde de yaşamak istemesinin sonucu ortaya çıkmış bir spor.

Son derece basit bir alet olan kaykay, sadece bir tahta ve tekerleklerden oluşuyor. Kaykayın şehrin her bölgesinde, hiçbir teknolojik desteğe bağlı olmadan gayet kolay edinilebilir hatta bizzat sporcu tarafından tasarlanabilir bir alet olması; her kesime hitap etmesini sağlıyor. Farklı stillerde yapılabilen kaykay aynı zamanda şehirde yaşayan gençlerin yaşam tarzı haline gelmiş ve dinledikleri müziklerden tutun da giydikleri kıyafetlere kadar etkisini göstererek aslında herhangi bir spor olmanın çok ötesine geçmiş, böylece “kaykay kültürünün” oluşmasını sağlamış. Biz de havaların ısınmasıyla birlikte daha da görünür olan, Kalamış Parkı’nın içindeki kaykay rampalarına gittik, kaykay kültürünü sorduk.

HİP-HOP YAŞADIĞINI HİSSETMEKTİR

Kalamış’ta karşılaştığımız Buğra Tan, kaykaya hip-hop kültürüne ilgi duymaya başladıktan sonra başlamış. Uzun zamanıdır bu kültüre ilgi duyduğunu söyleyen Tan, “Kaykay da hip-hop kültürünün alt dallarından birisi. Sadece kaykay değil, graffitiye de ilgi duyuyorum. Elimizden geldiğince bu kültürün peşinden gidiyoruz.” diyor. Hip-hop kültürünü uzun uzun anlatmaya gerek olmadığını söyleyen Tan, kültürü “Hip-hop yaşadığını hissetmekle alakalı bir şey bence. Yaşadığını hissediyorsan, biraz da sanata ilgin varsa sen de kültürün içimdesin.” diyor. Kimi gençlerin zamanını video oyununa, kimilerinin sosyal medyaya harcadığına dikkat çeken Tan, “Biz ise boş zamanlarımızda burada kaymayı tercih ediyoruz. Siz de gelin.” diyor.

“KAYKAY ÖZGÜVENİMİ YÜKSELTİYOR”

Bengisu Koşmaz da ağabeyinin kayması üzerine merak salmış ve başlamış kaykaya. Kaykayda onu çeken şey yaşadığı heyecan ve korku olmuş. Bu heyecan ve korkunun psikolojik olarak kendini daha iyi hissettirdiğini ve özgüvenini yükselttiğini düşünen Koşmaz’ın kaykayı tercih etme sebeplerinden biri de takım oyunu değil tek başına da yapılabilecek bir aktivite olması. Koşmaz, kendini geliştirerek kaykayı ulaşım için de kullanmak istiyor.

“KAYKAY SPOR DEĞİL YAŞAM BİÇİMİ”

Ali Yurttaş çoğunluğun aksine spora yeni başlayanlardan değil. 12 senedir kayan Yurttaş, kaykayı, “Çok tehlikeli ve adrenalini yüksek bir spor. Yüksek olduğu kadar eğlenceli.” diye tanımlıyor. Arkadaş çevresiyle kaykay kayarken tanıştığını söyleyen Yurttaş, “Kaykayı spor olarak görmüyorum. Bana göre bir yaşam şeklinin ifadesi. Kaykayın bir ruhu var sanki. Bu kültürü hisseden ve yaşayan insanlar olarak parklarda bir araya geliyoruz. Burada kurulan arkadaşlıklar çok kıymetli. En yakın dostluklarımı hep burada kurdum.” diyor.

“KAYKAY MEDİTASYON GİBİ”

Annesi Amerikalı babası Türk olan Luca Frids de Kalamış’ın müdavimlerinden. Kaykaya 2011 yılında başladığını söyleyen Frids’in kaykayı tercih etmesinin sebebi tek başına da yapılabilmesi. “Tek başıma bir şeyler yapmayı daha çok tercih ediyorum.” diyen Frids, kaykayın üzerinde hayatındaki problemlerden uzaklaştığını, bir meditasyon sürecinin içinde olduğunu hissettiğini söylüyor. Skateparkların çoğalması gerektiğini söyleyen Frids, “Kadıköy skateparklar konusunda diğer ilçelere göre çok dahi iyi. Ama bence hala yeterli değil. Parkların daha da yaygınlaştırılması lazım. Bir de herkes bu sporu çok fazla tanımadığı için skateparkları amacı dışında kullanabiliyor. Bu konuda da bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.”

BUNLARA DİKKAT!

Kaykaya başlamak isteyenler dikkat! Bu bölüm sizin için. Kaykay yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var:

Nasıl bir kaykay modeli ile başlamalı?

Öncelikle kaykaya yeni başlayanlar ekipmanı daha yakından tanımalı. Kaykay modelleri ve ihtiyacınız olacak kaykay ekipmanları bütçenize ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre değişiklik gösterecektir. Kaykayın tekerleklere bağlanan kısmı olan truck’lar da seçim yaparken önemli rol oynuyor.

Kaykay ayakkabısı nasıl olmalı?

Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de sizin için en doğru kaykay ayakkabısı seçimi. Öncelikle tutuşu yüksek altı sürtünme oluşturacak ayakkabıları seçmek isabetli olacaktır. Ayakkabının ayağınızı ne sıkması ne de çok bol olması gerekir. Kaykay ayakkabısı giyerken dikkat etmeniz gereken şey tokalarını fazla sıkmamaktır, çünkü birkaç kez kaydıktan sonra ayaklarınızın şişme ihtimali vardır.

Güvenliği unutmayın!

Oldukça tehlikeli bir spor olan kaykayda güvenlik çok önemli. Özellikle ilk başlayanlar düşmelere karşı mutlaka kask ve dizlik kullanmalı. Yine kaykayı sürmeden önce yapılacak esneme hareketleri sakatlanmanızın önüne geçecektir.

Nerede kayabilirim?

Kadıköy’de kaymak için iki alternatif bulunuyor. İlki Kalamış Parkı’nda Kalamış Gençlik Merkezi tarafına bakan skatepark. Diğeri ise Caddebostan Sahili’ndeki skatepark. Özellikle öğleden sonra 3.00 ve 7.00 arası çok kalabalık olan parklara, yeni başlayanların bu saatler dışında gitmesini öneriyoruz.