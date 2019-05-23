Parklarda Final Four heyecanı

EuroLeague’de Final-Four’a kalan iki Türkiye takımı​ Fenerbahçe ve Anadolu Efes karşı karşıya gelirken, Efes “93-72”lik skorla Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükseldi

Fotoğraflar: Sinem TEZER ÇATAL

Avrupa’nın en prestijli basketbol turnuvası olan EuroLeague’in yarı final aşaması olan Final-Four bu yıl İspanya’nın Vitori Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 4 yıldır Final Four’a kalan Obrodovic yönetimindeki Fenerbahçe bu seneyi de es geçmedi ve 5. defa gruptan çıkarak Final Four’a katılmaya hak kazandı. Turnuvanın diğer Türkiye takımı Anadolu Efes de Final Four’a kalırken Fenerbahçe ile eşleşti. 17 Mayıs Cuma günü gerçekleşen karşılaşmayı Anadolu Efes 93-72 kazanarak finale yükseldi. Finalde CSKA Moskova ile karşılaşan Efes, yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

ANADOLU EFES DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci periyoda özellikle Larkin, Anderson ve Micic’in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 13. dakika geride kaldığında 22-29’luk üstünlük elde etti. Art arda iki 3’lük atış ile farkı 1 sayıya (28-29) indiren sarı lacivertliler 15. dakikayı 32-28 geride tamamladı. Bu periyotta Fenerbahçe Beko’dan Sloukas, Anadolu Efes’ten de Simon 3. faullerini aldı. Özellikle dış atışlarla daha etkili olan Anadolu Efes devre arasına 45-40 önde girdi.

3. ÇEYREKTE LARKİN SAZI ELİNE ALDI

Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile art arda 7 sayı bulan Anadolu Efes, 23. dakika sonunda farkı 8’e çıkardı. (44-52) Fenerbahçe’nin farkı kapatma arayışlarına Larkin, Anderson ve Dunston ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, periyodun bitimine 49 saniye kala farkı 13 sayıya (55-68) yükseltti. Anadolu Efes final periyoduna 68-57 önde girdi. Üçüncü periyotta 11 sayı üreten Anadolu Efes’ten Larkin, takımının ve sahanın belirleyici ismi olarak öne çıktı.

ANADOLU EFES TARİHİNDE İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİ

Son çeyreğe Micic’in art arda 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes farkı 16 sayıya çıkardı. (57-73) Fenerbahçe Beko ise son periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı bulamadı. Psikolojik olarak oyundan kopan Fenerbahçe Beko’yu 92-73 yenen Anadolu Efes, Dörtlü Final’de adını finale yazdıran ilk takım oldu.

KUTU

DEV EKRANDA FİNAL FOUR KEYFİ

Üst üste 5 kere Final Four’a kalan ve 1 şampiyonluk kazanan Fenerbahçe’nin final four maçları geçtiğimiz senelerde de Kadıköy Belediyesi tarafından Yoğurtçu ve Kalamış parklarında gösteriliyordu. Gelenek bu yıl da bozulmadı ve Final Four ve final maçları dev ekranlarda Kadıköylülerin seyrine açıldı. Maçı izlemeye Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da gelirken, binlerce Kadıköylü açık hava ve dev ekranda maç izlemenin keyfini sürdü.