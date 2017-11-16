Paralimpik okçulukta Kadıköylü şampiyon

Çin’in başkenti Pekinde yapılan Dünya Paralimpik Okçuluk Şampiyonası’nda Türk takımı 2 dünya rekoru kırarak şampiyonu oldu

Çin’in başkenti Pekinde gerçekleştirilen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde Rusya ile karşılaşan milliler, rakibini 205-202’lik skorla yenerek tarihi zafere imza attı. Eylül ayında yapılan Dünya Paralimpik Okçuluk Şampiyonasında Türkiye W1 Milli Takımı şampiyonluğa ulaşırken, bireysel olarak Merve Nur Eroğlu ve Ömer Aşık da dünya ikincisi oldu.

Ömer Aşık ve Yiğit Caner Aydın’dan oluşan şampiyon takımın bir üyesi de Kadıköylü Naci Yenier. Okçuluğa 2013 yılında başlayan Naci Yenier, 4 Türkiye şampiyonluğu, 2016 yılında Çek Cumhuriyeti’ndeki dünya sıralamasında dünya ikinciliği, Rio’da yapılan olimpiyat kota seçme yarışmasında birincilik, Rio paralimpik oyunlarında beşinci olarak büyük bir başarı yakaladı.

Okçuluğa 50 yaşında başlamasına rağmen 5 yılda büyük başarılara imza atan Yenier kamuda memur olarak çalışıyor. Çocukken öğretmen veya polis olmayı hayal eden Yenier, geçirdiği bir kaza sonucu bacaklarını kullanamaz duruma geldi. Ancak Naci Yenier, değişen hayatının hedefleri doğrultusunda başarı ve mutluluğu yakalamayı başardı.