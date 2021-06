Criticak Mass, 26 Haziran Cumartesi günü, "Pandemiden in bisiklete bin" sloganı ile bisiklet sahipleriyle Göztepe 60. Yıl Parkı'nda buluşuyor. Saat 18:00'de başlayacak etkinlikte, yaş sınırlaması bulunmazken, katılımlar ücretsiz olacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran korona virüsü, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Tüm ülkelerde olduğu gibi hızla yayılmaya başlayan virüse karşılık bir dizi önlemler alınıyordu. Başta el temizliği olmak üzere evlerin düzenli havalandırılması, ürünler ile temastan sonra dezenfektan, sosyal mesafe, maske ve en zor olanı ise eve kapanmalar...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yaşayanlar da 17 aydır kısıtlamalar nedeniyle sosyal etkinliklerden uzak bir hayat sürüyor. Konserler, spor salonları, yüzme havuzları, tribünler, eğlence merkezlerinden mahrum kaldık.

SAN FRANCİSCO'DAN KADIKÖY'E

17 aylık bu hareketsizlik döneminden sonra Critical Mass grubu hayatımıza hareket katacak bir organizasyon düzenliyor.

İlk olarak 25 Eylül 1992 tarihinde San Francisco‘da, o dönemde Comute Clot olarak isimlendirilen etkinlik, 48 bisikletçinin katılımı ile gerçekleşti. Bisikletle hareket etkinliğinin ardından izlenen Retourn of the Scorcher belgeselinden etkilenen bisikletçiler, etkinliklerinin adını Critical Mass olarak değiştirdi. Hareket bütün dünyaya yayıldı. Dünyada onbinlerce bisikletlinin katılımı ile sürüşler gerçekleştirildi. Bugün hala dünyanın 300’den fazla şehrinde her ayın son cuması Critical Mass sürüşü gerçekleştiriliyor. Bu yıl haziran ayının son cuması olan 26 Haziran tarihinde pedaller “Pandemiden in bisiklete bin” sloganı ile 60. Yıl Özgürlük Parkı'nda çevrilerek.

Etkinlik, Göztepe 60. Yıl Parkı'nda saat 18:00'de başlayacak. Ücretsiz olan etkinliğe katılımın yaş sınırlaması da bulunmuyor.

BİSİKLETİN SAĞLIKTAKİ YERİ

Bisiklet en iyi egzersiz biçimlerinden biridir. Spor salonuna gitme veya ev egzersiz ekipmanlarına yatırım yapma baskısı olmadan bacak kaslarınızı güçlendirmenizi sağlar. Kalp sağlığına birçok faydası vardır. Bisiklete binme kalbi güçlendirerek, dinlenme nabzını azaltarak ve vücuttaki kan dolaşımını artırarak kardiyovasküler sistemin performansını optimize eder. İngiliz Kalp Vakfı'ndaki uzmanlar da aynı fikirde, "Fiziksel olarak aktif olmak, kalp ve dolaşım hastalıkları riskinizi azaltmanıza yardımcı olur" diyor.

17 aylık pandemi sürecinde en az kaslarımız kadar psikolojimiz de yara aldı. Bisiklete binme gibi orta derecede yoğun egzersizlerin stres düzeylerini, depresyon ve anksiyete semptomlarını azalttığı gösterilmiştir. Bunu vücudun stres hormonları, adrenalin ve kortizol seviyelerini düşürerek yaptığı açıklanmıştır. Bisikletçiler genellikle bir grup veya kulüp oluştururlar bu da sosyalleşmeyi sağlar. Bisiklete binmenin ruh sağlığı bozuklukları üzerindeki olumlu etkileri o kadar etkileyici ki bazı hekimler ve fizyoterapistler bisiklet sürmeyi reçete etmeye başladılar.

EKOLOJİK FAYDALARI

Küresel salgınlar, buzulların erimesi, çevre kirliliği... Dünyamız son yıllarda hızla olumsuz anlamda değişim ile mücadele verirken bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi de fosil yakıtlı araçlar yani: Arabalar.

Dünyada süratle artan kanser oranı, hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesi, sürdürülebilir enerji olmaması, gürültü kirliliği, canlı hayatını yok etmesi ve daha birçok nedenden kaynaklı dünyada hızla artan bisiklet kullanımı görünmekte. Hatta, İngiltere COP26 zirvesi için yapılacak törende hibrit araçlarda da dahil olmak üzere fosil yakıt kullanan araçların satışını 2035 yılında yasaklanacağını duyuracağını açıkladı ve bisikleti teşfik etmenin planlarını yaptığını vurguladı.

Çünkü bisiklet benzinli ve dizel araçların aksine doğaya herhangi bir yaptırımı olmadığı gibi, sessiz olması, trafik kazalarının ölümle sonuçlanma olasılığının çok düşük olması, park sorununun olmaması nedeniyle çevre dostu bir ulaşım aracıdır. Gaz salımı sıfırdır. Bisikletle yapılan yolculuklar hava kirliliğine ve küresel ısınmaya yol açmaz. Herhangi bir karbondioksit salınımının olmamasından kaynaklı insanlar üzerinde de sağlıksız koşullar oluşturmaz.