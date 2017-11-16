Öz savunmaya devam!

Kalamış Gençlik Merkezi’nde geçen yıl başlayan Krav Maga savunma sanatı kursları bu yıl da devam ediyor

Geçen yıl 14 kadına eğitim veren defans atölyesi yeniden başlıyor. Şu an talep toplama aşamasında olan kurs, kadınların kendini pek çok tehlikeye karşı tek başına savunabilmesini amaçlıyor. Çocukluğundan beri birçok dövüş sporu ile ilgilendiğini belirten eğitmen Enis Tayman en sonunda Krav Maga ile tanıştığını, bunun sebebinin ise daha kısa bir sürede öğrenilmesi olduğunu vurguladı.

Enis Tayman, Krav Maga’nın, federasyonu veya müsabakası olmadığı için spor değil, bir dövüş stili olduğunu belirtti. Kurs hakkında da bilgi veren Tayman, “Dersleri haftanın bir günü çarşamba akşamları Kadıköy Belediyesi’ne ait Kalamış Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz. 13- 50 yaş arası tüm kadınların katılabildiği kurslara engelli bireyler de başvurabiliyor. Tamamen ücretsiz olan dersler 3 ay gibi kısa bir sürede öğrenilebiliyor. 25 kişi olan kursun kontenjanının yüzde 25’ini erkekler oluşturuyor, bunun sebebi ise kadınların erkek gücünü tanıması…”

Dövüş eğitimlerinin kadın cinayetlerini, kadına şiddeti engelleyemeyeceğini, bunun toplumsal bir sorun olduğunu belirten Enis Tayman, kadınların öz savunmayı öğrenmesinin önemine dikkat çekti.

Kursa katılmak isteyenler info@kravmagaturkiye.com adresine başvuruda bulunabilir.