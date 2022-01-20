Haftalık Bağımsız Gazete 21 Ocak 2022
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Öz savunma atölyesi yeniden başlıyor

Mor Dayanışma, #özsavunmahaktır sloganıyla "Kadın İçin Defans Atölyesi" başlatıyor. 

Öz savunma atölyesi yeniden başlıyor
Emre Caka

Mor Dayanışma, '#özsavunmahaktır' diyerek Kadıköy'de başlatacağı atölye, 22 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak.  BoMoVu Spor ve Beden Hareketi Derneği ile yürütülen ortak çalışmaya dahil olmak isteyenler Mor Dayanışma ile iletişime geçebilir.

Cumartesi günü saat 14'de başlayacak atölye, Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak'ta bulunan BoMoVu'da gerçekleşecek. Atölye, ücretsiz olacak ve katılımcılara sertifika verilecek. Geçtiğimiz kasım ayında da #özsavunmahaktır sloganıyla bir atölye çalışması yapılmıştı.
 

Etiketler; #atölye #bomovu #mor dayanışma #özsavunma
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