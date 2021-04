Otizmli çocuklar için spor

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde sporun otizm semptomlarına karşı mücadelesi ve otizmli çocuklara en uygun sportif faaliyetler...

Erken teşhis, otizmin kontrol altına alınması ve uygun rehabilitasyon programları sayesinde otizmli bireylerin toplumsal yaşama dahil edilmeleri için çok önemlidir. Belirtilerin erken fark edilebilmesi adına toplum nezdinde farkındalığın oluşturulması ve bilincin yerleştirilmesi gerekir. Bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizmli dünyaya geliyorsa, her ebeveynin konuyla ilgili optimum bilgiye sahip olması gerekir. Aksi takdirde çocuklar; ailelerine bağımlı, kimsenin yardımı olmaksızın günlük işlerini yapamayan, sosyal ilişkileri zayıf kişiler olarak toplumun dışında kalabilir. Evde değil, dışarıda, okulda, parkta, işte ve hayatın her alanında sağlıklı ilişkiler kurabilen otizmli bireyler için özel eğitimlere entegre edilmiş spor etkili bir yoldur.

Otizm bir hastalık değil farklılıktır. Dolayısıyla amaç, otizmin ortaya çıkardığı farklılıkların normalleştirilmesi olmalıdır. Sporun iyileştirici gücü çocuklara, yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan spor programlarıyla fiziksel beceriler kazanırken aynı zamanda beynin motor korteksinin bu becerilerle aktif halde kullanılmasına katkı sağlamak amaçlanmalıdır.

UYGUN OLAN BRANŞLAR

Çocuk gelişim uzmanlarının neredeyse tamamı otizmli çocuklarda 3 ana branşı öneriyor. Bunlar; bisiklet, yüzme ve masa tenisi. Bisiklet denge ve koordinasyon becerisi kazandırırken, yüzme tüm vücut koordinasyonunu kullanabilme ve rahatlatıcı özelliğinden dolayı faydalıdır. Masa tenisi de dikkat becerisini ve konsantrasyonu ciddi anlamda arttırdığı için uzmanlar tarafından ısrarla önerilmektedir.

Atletizm: Otizm olan çocuklar için parkur ve saha harika bir çıkış olabilir. Atletizm çoğu takım sporundan daha az iletişim becerisi gerektirir, ancak pistte mükemmel olan çocuklar değerli ekip üyeleridir.

Bowling: Yüksek güç gerektirmesine rağmen, bowling, otizmi olan birçok çocuk için doğal bir spordur. Bowling ligleri genellikle bir spor organizasyonunun parçası olmak için iyi bir fırsat sunar.

At Binme: Binicilik her ne kadar pahalı olsa da yine de otizmli çocuklar için müthiş bir spordur. Aslında, birçok otizmli çocuk atları yatıştırabilme kabiliyetine sahiptir. Otizmli çocuklar, hayvanlarla insanlardan daha kolay iletişim kurabilirler.

Yürüyüş: Otizmli birçok insan için, doğal dünyanın barış ve sessizliği büyük bir stres yardımcısıdır. Yürüyüş, bireysel veya grup etkinliği olabilir, yoğun sosyal iletişimin baskısı olmaksızın egzersiz yapmanın ve doğanın tadını çıkarmanın kolay bir yoludur.

Yüzme: Yüzme, otizmli bireyler dahil olmak üzere çoğu insan için harika bir spordur. Top kullanabilme becerileri ile zor zamanlar geçiren çocuklar temel vuruşlarla ve tipik su oyunlarıyla gelişim gösterebilirler. Dahası, spor, bireysel rekabete izin verdiğinden, otizmli güçlü yüzücüler yüzme takımlarında başarılı olabilir.

Dövüş Sanatları: Karate, judo, taekwando, aikido ve daha fazlası için öngörülebilirlik ve yapının unsurlarını diğer insanlarla fiziksel etkileşimin meydan okumaları ile birleştirebilirler. Otizmi olan birçok çocuk için dövüş sanatları, benlik saygısı ile birlikte fiziksel becerileri geliştirmek için de harika bir yoldur.

SPOR, OTİZMİN EN ZOR SEMPTOMLARINA KARŞI SAVAŞIYOR

Otizmli çocukların düzenli ve eğitmen kontrolünde spor yapması ise, otizmin en zorlu semptomlarına karşı mücadele etmek demek. Uzmanlar, otizmli çocuğa sporun etkilerini şöyle sıralıyor;

- Dikkat eksikliği problemlerinin önüne geçer,

- Kas ve eklemlerin normal düzeyde kullanılmasını sağlar,

- Zayıf olan merkezi sinir sistemini güçlendirir,

- Duygularını ve kendisini keşfetmesini sağlar,

- Esnek olan ve dik durmaktan tuvalet alışkanlıklarına kadar birçok durumu etkileyen eklemlerin iyileştirilmesine katkı sağlar,

- Uyku düzeninde yaşanan sorunları minimum seviyeye indirir, çocuklara uyku düzeni kazandırır,

- Hiperaktiviteyi kontrol altına alır,

- Çok sık rastlanılan bir durum olan obeziteyi önler, çocuğun yaşına uygun beden ağırlığına sahip olmasını sağlar,

- En önemlisi de başka kişilerle iletişim kurma korkusunu yenerek sosyal hayata dahil olmasına yardımcı olur.