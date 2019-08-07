ONLİNE EĞİTIMLER BAŞLADI!

Kadıköy Satranç Merkezi, düzenlediği online eğitimlerle Türkiye’nin her yanından öğrencileri satrançla buluşturuyor

Her yaş ve her seviyeye hitap eden eğitim programları, uluslararası kriterlere göre hazırlanmış ders içerikleri ve kısa zaman içinde aldıkları büyük başarılarla dikkat çeken Kadıköy Satranç Merkezi’nde yaz dönemi başladı. KSM, yaz döneminde merkeze gelemeyen öğrenciler için online eğitim vermeye başladı. Satranç eğitmeni Umut Atakişi öncülüğünde, merkezin antrenörleri tarafından hazırlanan internete özel çalışma programları; hem yaz aylarında İstanbul dışına çıkan öğrencilere hem de tüm şehirlerden Kadıköy Satranç Merkezi öğrencisi olmak isteyenlere açık.

DERSLER İNTERNET SİTESİNDEN

Online eğitimlerde mevcut öğrenciler için hafta sonu satranç grup derslerine destek olacak şekilde Online Grup Satranç Dersi ve Online Özel Satranç Dersi seçenekleriyle programlandı. Sadece Online Satranç Eğitimi almak isteyen öğrenciler için Online Grup Satranç Eğitimi ve Online Birebir Satranç Eğitimi gibi imkânlar sunuluyor. Online Satranç Grup Dersleri; Başlangıç seviyesinden İleri seviyeye kadar, her yaş grubu ve seviyeye yönelik olarak açılırken, Online Özel Satranç Dersleri’nde öğrencilerin hızlı gelişim sağlaması amacıyla birebir satranç eğimi veriliyor. Programda yetişkinlere yönelik her seviyeye uygun olarak Yetişkin Online Satranç Grup Dersleri de açıldı. Dersler internet sitesinden verilirken online satranç sınıfları en fazla 6 öğrenciden oluşuyor. Başvurular ise merkezin www.kadikoysatrancmerkezi.com adresli internet sitesinden ve 0216 418 10 62 numarasından alınacak.

YAZ KAMPI BAŞLIYOR!

Kadıköy Satranç Merkezi, 2018-2019 eğitim yılının bitişi itibariyle; ders yükü hafifleyecek olan öğrencilerin Haziran ve Ağustos aylarında, satranç gelişimlerine katkı sağlamak ve turnuvalara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla; haftada 3 gün (hafta içleri) 2’şer haftalık periyotlar halinde yoğunlaştırılmış programlar hazırladı. İlk program 17 Haziran’da başlayıp 28 Haziran’da son buldu. Ağustos’ta başlayacak olan eğitimler ise 19 ile 30 Ağustos arasında gerçekleştirecek.