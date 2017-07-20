Önce boks sonra yelken

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları yarışmalara, zorlu geçen boks antrenmanlarıyla hazırlanıyor

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları yaz dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcuları için antrenörleri farklı bir yöntem belirledi. Sporcular, branşlar arası deneyim antrenmanıyla yarışmalara hazırlanıyor.

Sporcuların fiziksel ve mental gelişimlerini tamamlayabilmeleri için eğitimlerini çeşitlendiren Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, Fenerbahçe Boks Şubesi sporcuları ile birlikte antrenman yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesindeki spor branşlarının birbirinden öğrenerek gelişmelerinin amaçlandığı çalışmada yelken sporcularının; boks sporcularından, dayanıklılığı ve gücü artırma, hareketleri hızlandırma, hızlı düşünme, refleksleri güçlendirmeye dair deneyim edindikleri belirtildi. Branşlar arası disiplinleri deneyimleyen Fenerbahçe Doğuş Yelken ve Boks sporcuları, antrenmanda eğlenceli anlar da yaşadılar.

DÜNYA 5.Sİ OLDULAR

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularından dünya çapında başarı geldi. Yunanistan’da düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası sona ererken, Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Deniz-Ateş Çınar, 72 ekibin yarıştığı 12 yarışın ardından genel klasmanda dünya 5.’si olarak spor tarihimizde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Ülkemizi yelkende başarıyla temsil eden millilerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz” denilirken, Deniz ve Ateş Çınar kulübün internet sitesine yaptıkları açıklamada; “Çok mutluyuz, ülkemiz adına gururluyuz. Hedefimiz zirveydi ancak genel klasmanda elde ettiğimiz Dünya 5.’liği de bizim için ülkemiz için çok önemli bir başarı. Şimdi hedefimiz aynı zamanda Tokyo 2020 için de eleme yarışı olan 2018-470 Dünya Şampiyonası’nda birincilik ve Tokyo için başarıyla yolumuza devam etmek olacak. Bu başarıda emeği geçen, bizi destekleyen, yanımızda olan Türkiye Yelken Federasyonu’na, Kulübümüze ve sponsorumuz Doğuş Grubu’na teşekkür ederiz” dediler.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Rodopman da kulüp olarak çalışmaların meyvelerini aldıklarını, 2020 Olimpiyatları’nda hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.