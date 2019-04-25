Okullarda sabah sporuna devam

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen “Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz” projesi kapsamında Kadıköylü okullarda öğrencilere sabah sporu yaptırılıyor.

Daha önce edebiyattan sanata birçok alanda etkinliklerin gerçekleşmesine vesile olan “Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz” projesi devam ediyor. Proje kapsamında havaların da ısınmasıyla birlikte her sabah çocuklar okullarda gerçekleştrilen İstiklal Marşı töreninin ardından Beden Eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde spor yapıyor. Çocuklara spor sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin devamlı olması amaçlanıyor