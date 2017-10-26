Haftalık Bağımsız Gazete 27 Ekim 2017
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Nuri Yönver son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski Fenerbahçe yöneticilerinden Yüksek Divan Kurulu Üyesi Nuri Yönver son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri Yönver son yolculuğuna uğurlandı
Orhan Müftüoğlu

Hayatını kaybeden eski Fenerbahçe yöneticilerinden Yüksek Divan Kurulu Üyesi Nuri Yönver son yolculuğuna uğurlandı.
Cumartesi günü Bebek Camii’nde düzenlenen cenaze törenine merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar Ali Yıldırım, Önder Fırat, Murat Özaydınlı, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cenk Başak ile iş, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yönver’in naaşı Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

Etiketler; #Nuri Yönver
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