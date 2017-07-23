Nuhoğlu iki kıtayı kulaçlarıyla birleştirdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 29. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da iki kıta arasını kulaçladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 29. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul Boğazı'nda düzenlendi. 49 ayrı ülkeden 2 bin 338 yüzücü, Kanlıca iskelesinden başlayarak Kuruçeşme'ye uzanan parkuru yüzerek geçti. Yarışma nedeniyle İstanbul Boğazı 4 saat boyunca gemi geçişine kapatıldı. Organizasyonu erkeklerde 50.58'lik derecesi ile Rus yüzücü Evgeniy Elisev kazanırken kadınlarda ise 54.57'lik derecesi ile Rus yüzücü Kristina Koçetkova birinciliğe ulaştı.

NUHOĞLU 7 KİLOMETREYİ 84 DAKİKADA YÜZDÜ

Kanlıca İskelesi’nden saat 10.00'da başlayan yarışa 49 ülkeden 2 bin 338 yarışmacının kayıt yaptırdığı belirtildi. Bu yılki yarışmacıların arasında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da vardı. Nuhoğlu, yaklaşık 7 kilometrelik mesafeyi 84 dakikada yüzerek tamamladı.

Spor yapmanın önemine dikkat çekmek ve Marmara Denizi’nde devam eden kirliliğe dair farkındalık yaratmak için yarışmaya katıldığını ifade eden Nuhoğlu, “Spor hem fizik hem de ruh sağlığımızı çok olumlu şekilde etkiliyor. Ben haftanın yedi günü yürüyüş yapıyorum. Belirli günlerde ise yüzüyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum. Çocukluğumdan beri yüzme sporu ile iç içeyim. Bizler yerel yöneticiler olarak halkın sağlıklı olmasını hedefliyoruz. İnsanların sporla ilişkisini artırmalıyız. Çocukların sanat ve sporla ilgilenmesini amaçlıyoruz. Spor; eğitim , kültür kadar hayatın her alanında çok önemli. Spor yaparsak sağlam düşünebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü bu anlamda çok iyi bir örnek” diye konuştu.

Yarışın beklediğinden daha eğlenceli ve kolay geçtiğini söyleyen Nuhoğlu, “ Ben zorlanacağımı düşünüyordum ama beklediğim kadar da zor olmadı. Çok uzun mesafeyi yüzdük ama çok da keyifliydi. Hedefe yaklaştıkça moraliniz de artmaya başlıyor. Seneye de katılacağım, bu yıl benim için antrenman oldu” dedi.

“İNSANI GENÇ TUTUYOR”

Bu yıl üçüncü defa yarışmaya katılan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de haftanın belirli günlerinde hem yüzme hem de değişik sporlarla ilgilendiğini belirterek, şöyle konuştu: “Bu tarz etkinlikler insanı genç tutuyor. Bizim hayatımız çok hareketli, spor ile bunu düzene sokmalıyız. Kadıköy Belediye Başkanımız Aykurt Nuhoğlu da bu yıl katıldı. Umarım ikimiz de örnek oluruz.”

ÇOCUKLAR İÇİN YÜZDÜ

Kadıköy Belediyesi personeli Bülent Çakırer de yarışmaya katılanlar arasındaydı. Üç arkadaşı ile beraber Çocuk Eğitim Derneği adına organizasyonda yer alan Çakırer, yarışmayı 73 dakikada tamamladı.

Yarışmanın sonunda tüm katılımcılara sertifikaları verildi.