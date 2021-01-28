Türkiye’de geçtiğimiz yıl mart ayında kapatılan Amatör Futbol Ligleri henüz açılmış değil. Futbolcular hem ekonomik açıdan zorda hem de tutkuyla bağlandıkları futboldan neredeyse bir yıldır uzak kalmanın üzüntüsü içinde…

Futbola Beşiktaş alt yapısında başladıktan sonra A takıma kadar çıkma başarısı gösteren Mertcan Demirer doğma büyüme Kadıköylü. Şimdilerde arkadaşının sunduğu iş imkanıyla daha önce hiç de bilmediği et sektöründen geçimini sağlıyor.

Gündelik işler dışında çalışmadığını aktaran İsmail Öztürk ise, şimdiye kadar hayatını futboldan kazandığını aktarıyor ve ekliyor: “Hayat planlamamı meslek olarak gördüğüm futbola adamışım bu zamana kadar. Kazanç kapım orasıydı. Ne dayanacak gücümüz ne de psikolojimiz kaldı.”

Fenerbahçe alt yapısında da top koşturan Öztürk, pandemiden önce Trabzon bölge takımı Of Belediyesi Bölümlüspor’da top oynuyordu.

“FUTBOL HER ŞEYİMİZ”

Mertcan Demirer de İsmail Öztürk de 9 yaşından beri futbol oynadıklarını söylüyor.

Futboldan uzak kaldıkları süreci anlatan Mertcan Demirer, “Futboldan uzak kalmak bize maddi, manevi çok zarar verdi. Futbol çocukluğum, futbol her şeyimiz” diyor.

10 aydır kapalı kalan amatör liglerin kendileri için çok zor olduğunu anlatan futbolcular, “Belirsizlik biz futbolcu ve emekçilerine çok zarar verdi. İnşallah bir an önce tarih açıklanır ve ekmeğimizi kazanırız. Çünkü buna çok ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik olarak çok zorlanıyoruz” tabi ki diyen Demirer, “Evin kirası, doğalgazı ve gıdası olarak zorlanıyoruz açıkçası. Herkes sıkıntı yaşıyor, futbolcu kardeşlerim, hocalar herkes yani. Çünkü bu işte aşçı da para kazanıyor futbolcu da. Emin olun amatör ligler başlayınca herkes ekmeğini kazanacak.” diye devam ediyor.

Hem Mertcan Demirer hem de İsmail Öztürk ligler açılır açılmaz futbola dönmenin hayalini kuruyor.

İsmail Öztürk, “kısa zamanda hasretimiz son bulacaktır” diye ümit ederken, Mertcan Demirer ise, profesyonel futbol kariyerinden sonra Bölgesel Amatör Ligi’nde oynadığını ancak takımlarında çok mutlu olduğunu söylüyor.

“GELECEĞİMİZ KARANLIĞA İTİLEMEZ”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Bakanlığı’na çağrıda bulunan Mertcan Demirer, “Bir an önce tarih verilsin işimize dönelim çok mağdur olduk sesimizi duysunlar” diyerek 10 aylık mağduriyetlerinin son bulmasını istiyor.

Bu kadar insanın münferit bir olay olmadığını, ülkenin gerçeği haline dönüştüğünü aktaran İsmail Öztürk ise şunları söylüyor: “En kısa vakitte liglerimiz açılır umarım. Sayın bakanımız ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, artık bir an önce bir karar vermesi lazım. Bu kadar insanın geleceği, hayatı, yarınları karanlığa itilemez.”

“ÖNEMLİ OLAN GEÇİMİ SAĞLAMAK”

Sporcular için şüphesiz en önemli konuların başında vücut sağlıkları, kondisyonları ve fiziki yeterlilikleri geliyor. Ancak bu şartlarda yeterli antrenman yapmak da zor.

Sabah işe gidip akşam dönmenin çok yorucu olduğunu söyleyen Demirer, “Sonrasında zamanım kalınca idman yapıyorum. Şu an açıkçası önemli olan geçimimi sağlamak. Bir de çocuğumuzun giderleri bizi çok zor duruma sokuyor” diyor.

Kendi idmanını yaptığını belirten Öztürk ise bu idmanların belli bir yere kadar yeterli olduğunu, adeleyi hazır hale getirmek için takım idmanlarının şart olduğunu söylüyor.

ÖNCELİK EĞİTİM OLMALI

Beşiktaş A takımında da oynamış biri olarak, alt yapıları detaylı gözleme şansı bulan Mertcan Demirer, “öncelikle çocuklara eğitimi iyi vermeliyiz” diyor ve ekliyor: “Çünkü iyi birey, iyi sporcu olarak bakıyorum. Okul başta olmak üzere kulüplerimizin de vereceği eğitim çok iyi olmalı. Bir kriter olmalı diye düşünüyorum hocalarımızdan oyuncularımıza kadar. Kompakt olarak bakıyorum, umarım altyapıdan iyi oyuncular çıkar buna ihtiyacımız var.”