Masa Tenisi’ne Fenerbahçe imzası

Masa Tenisi’nde 2019 Türkiye Kupası Takım ve Ferdi yarışmaları 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti



İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan organizasyonda kadınlarda Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe, ferdi müsabakalarda da mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçeli sporcular Sibel Altınkaya ile Gülpembe Özkaya çift kadınlarda Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşırken; Sibel Altınkaya tek kadınlarda 5. kez Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Öte yandan Gülpembe Özkaya tek kadınlarda da Türkiye Kupası üçüncülüğü elde etti. Kazanan oyuncular düzenlenen törenle madalyalarını ve kupasını aldı.