Masa tenisi meraklıları Kadıköy'de buluşuyor

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından ilan edilen “Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü”, Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 6 Nisan Salı günü gerçekleşecek görkemli bir turnuvayla kutlanacak

Kadıköy Özgürlük Parkı “Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü” kutlamaları kapsamında Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yapıyor. 6 Nisan Salı günü saat 10.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek turnuvada rakiplerin heyecanlı çekişmesi görkemli ve eğlenceli görüntülere sahne olacak. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya masa tenisine gönül vermiş antrenörlerin biraraya gelerek kurduğu Table Tennis Organizations (TTO) da ödül ve raketleri temin ederek destekte bulunuyor.

Turnuvaya katılım için Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurmak yeterli. 3 Nisan’a kadar başvuruların alınacağı turnuva 200 kişilik kontenjanla sınırlı olup, 12 yaş üstü bütün bireylere açık olarak gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi’nin Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy sloganıyla ilçede sürdürdüğü bütün spor etkinlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma esaslarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu esaslara uygun olarak düzenlenecek turnuvaya katılımda da HES Kodu’nu gösterme zorunluluğu var.

Başvuru için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU_wxEoWuESl1z7G7EG51Df92iwJd-QCyEFtayW64PVH8pRA/viewform