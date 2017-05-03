Marmara’da yelkenliler yarıştı

Marmara Yelken Kulübü (MYK) ev sahipliğinde İntermed Sağlık Kuruluşu’nun sponsorluğunda 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde MYK-İNTERMED Kupası Yarışları gerçekleştirildi. İlk gün rüzgârsızlık nedeniyle yapılamayan yarış, ikinci gün rüzgârın başlamasıyla yapılabildi.
Toplam 79 sporcunun katılımıyla, optimist ve laser sınıflarında 2 yarış, pirat sınıfında 1 yarışla sonuçlandı.
Yarışların ardından aynı gün akşam 18.00’de gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporculara İntermed yetkilileri ve MYK Yönetim Kurulu tarafından ödülleri verildi.
Laser 4.7 kategorisinde Galatasaray Yelken Kulübü’nden Ece Asya İkizler, Optimist’te Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü’nden Kerem Erkmen, Radial Genel’de Marmara Yelken Kulübü’nden Tuna Aydın, Pirat’ta Marmara Yelken Kulübü’nden Burçin Ahıskal ve Kalamış Yelken Kulübü’nden Şükrü Sanus, Optimist Junior Genel’de Marmara Yelken Kulübü’nden Gürkan Arsan birinci oldu.