Maraton bu yıl “sanal” koşulacak

Spor İstanbul’un düzenlediği İstanbul Yarı Maratonu bu yıl pandemi nedeniyle sadece 2 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek. Halk maratona, cep telefonlarına indirecekleri uygulama ile sanal yoldan katılım sağlayabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği, 20 Eylül’de koşulacak 15. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için, Haliç Kongre Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. “Çevre İçin Koş” sloganıyla koşulacak Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu için düzenlenen basın toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ilk konuşmaları yapan Onur, Çintimar ve Aksoy, pandemi nedeniyle kurumsal olarak aldıkları önlemleri detaylarıyla paylaştılar. Toplantıda, yarışmaya sanal yoldan katılacakların izleyecekleri yol, kısa bir filmle gösterildi.



“SADECE BİR YARIŞ DEĞİL”



Toplantıda konuşan İmamoğlu, ilginç bir dönemin şahitleri olunduğunu belirterek, “Bırakın yürümeyi, koşmayı; hepimizin sağlık dilediği, çok zor günlerdeyiz. Nefes almayı bile önemsediğimiz anlar yaşıyoruz. Ama bir yandan da şunun farkındayız ki; sağlık, aslında çok büyük bir zenginlik” dedi. Yaşanan zor anlarda tedbirleri alarak yarı maratonu düzenlemenin toplumsal ve sosyal bir mesaj içerdiğini kaydeden İmamoğlu, “Zira bu, sadece bir yarış değil; aynı zamanda, bir yardımlaşma duygusunu da besliyor. Bu taraf da benim için önemli. Zor günleri bir arada atlatıyoruz. Böylesi bir etkinlikte spor ve sağlık boyutu, dayanışma boyutu, açısından ciddi bir katılım bizi mutlu edecek” diye konuştu.

Sanal olarak da koşulabilecek yarı maraton için tüm teknolojik alt yapının hazırlandığına vurgu yapan İmamoğlu, “İnsanlar, kendi düzenini kuracak. Parkur devreye girecek ve insanlar koşacak. Bence müthiş yaratıcı bir fikir. Bu manada tüm zor koşullara rağmen; bu dünya çapındaki etkinliği, en verimli hale getirmenin de çabasını gösteren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.” dedi.



“ENERJİNİZLE BİZE KATILABİLİRSİNİZ”

Yarışmanın sponsorluğunu üstlenen Vodafone’a teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Buranın aynı zamanda bir yeşil maraton olması, yani yeşile, çevreye vurgu yapması, bu konsepte sahip olması çok çok değerli. Özellikle geri dönüşüm malzemelerinden üretilerek çevre hassasiyeti korunmuş bir yarışma gündeme getirmek ve bunu bu şekilde hazırlamak da değerli” ifadelerini kullandı. Yarışmanın, sanal olarak düzenlenmesine da dikkat çeken İmamoğlu, “Bu sanal maratona tüm Türkiye’den katılım olabiliyor. Dolayısıyla ülkemizin, sadece İstanbul değil, 81 ilinden katılıma bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kendi parkurunu oluşturarak, 19-20 Eylül tarihleri arasında ve kendi seçtikleri zaman dilimlerinde koşularını yapabilecekler. Bu da bence çok yaratıcı. Türkiye'nin neresinde olursanız olun yardımsever duygunuzla ve enerjinizle bize katılabilirsiniz. Bu anlamda aslında hepinizi, iyilik peşinde koşmaya davet ediyoruz bir yönüyle” dedi.



MARATON “ALTIN KATEGORİ”YE YÜKSELDİ

World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki “En iyi 8 yarı maraton listesi”ne giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da koşulacak Pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda sporcunun yer alacağı etkinliğin bu yıl, pandemi önlemleri nedeniyle 10 kilometre koşuları gerçekleşmeyecek. 2 bin 500 atlet ile sınırlı tutulan etkinlikte, 21 kilometrelik parkur koşulacak. Daha önce 5 Nisan 2020’de koşulması planlanan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, küresel salgın nedeniyle ertelendi ve düzenlemelerle birlikte yeniden gözden geçirildi. Katılımcılar, cep telefonlarına indirecekleri bir uygulama ile 5 bin başvurunun kabul edildiği sanal koşuda, kendi parkurlarını kullanarak yarışabilecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.istanbulyarimaratonu.com