“Mahallemizin takımı Şark Şimendifer…”

Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan’ın Haydarpaşa Demirsporlu olduğunu biliyor muydunuz?

Mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan bundan 1 yıl önce 5 Ocak’ta Ulus’taki evinde cuma günü organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Renkli kişiliğiyle tanınan Boysan’ın kalbine sığdırdığı sevdalardan biri de Haydarpaşa Demirspor sevdasıydı. Boysan’ın o zamanın “Şark Şimendifer Spor Kulübü” ile tanışması ise verdiği bir röportaja göre 1950’lere dayanıyordu. Gazete Kadıköy olarak Boysan’ı bu sebeple tekrar anıyor ve 2014 yılında “topraksaha.net” internet sitesine verdiği röportajdaki “Şark Şimendiferi” ile ilgili bölümü paylaşıyoruz.

“DÜNYADA BULUNMAZ BİR SAHAYDI…”

·Çocukluğunuzda o bölgede futbol oynanıyor muydu?

Oynanıyordu tabii. Futbolla orada tanıştım. Arap Kuyusu denen yerde top oynardık. Bizim sahamız da vardı. Şark Şimendifer sahası, takımı da vardı. Forma rengi turuncu-nefti’yidi. Nefti, yeşilin bir tonudur. Dünyada bulunmaz bir sahaydı çünkü saha ortadan kaymıştı. İki yarı sahayı karşılıklı oturtamamışlar. Tribün de falan yoktu. Hatta kaleleri demirdendi. İstanbul’da bir ilkti.

“KALELERİMİZİ ŞARK ŞİMENDİFER YAPTIRDI”

·Bir dönem Haydarpaşa’da da Şark Şimendifer isimli bir kulüp varmış, sonradan Haydarpaşa Spor Kulübü adını almış. Bu ismin sebebi neydi?

Şark Şimendifer Kumpanyası diye bir kumpanya vardı, Avrupa’ya tren seferleri de yapardı, onun takımıydı. Bizim Arap Kuyusu’ndaki sahadaki demir kaleleri de kaptanımızın ricasıyla Şark Şimendifer Kumpanyası yaptırmıştı. II. Dünya Kupası’ndan sonra kumpanya kapandı.

·Takımdan unutamadığınız isimler var mı?

Var tabii. Kaptanımız Hayri Bey’di ama herkes “Ayı” Hayri Bey derdi. Acımasızdı, savunmanın ortasında oynardı. Takım kaptanıydı. Kör Ali vardı, kaleciydi. Körden kaleci mi olur? (Gülerek) Yamuk bakardı ama topları kurtarırdı. Karşı takım muhaciminin (hücumcunun) üstüne Ayı Hayri ile koşarlardı. Rakip muhacim topu bırakıp kaçardı. (Gülüşmeler) Çünkü Kör Ali bacak kırardı.

“ŞARK ŞİMENDİFERİ TUTARDIK”

·O dönemde desteklediğiniz bir takım var mıydı? O dönemde İstanbul Ligi meşhurdu.

Lig vardı ama biz öyle lig maçlarına çok gitmezdik, biz mahallemizin takımını tutardık. Şark Şimendifer’i tutardık. Ondan başka takım tutmak haddimiz değildi. Bizim formamız turuncu neftiydi. Bziim takım maça çıktığında karşı takımın midesi bulanırdı formalarımızdan (Gülüşmeler). O dönemde genelde herkes oturduğu semtin takımını tutardı. Mahalle takımları birbirine bağlı insanların takımlarıydı. Üç büyükler de popülerdi.