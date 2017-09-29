Maçlarda sağlık personeli görev alacak

İstanbul amatör futbol ligi maçlarında bu sezon sağlık personeli de göreve başlayacak. Sezon öncesi futbol sahalarında görev alacak sağlık personeliyle toplantı yapıldı

2017-2018 Futbol sezonunda, İstanbul Amatör Futbol liglerinde futbol sahalarında görev alacak olan sağlık personeli ile toplantı yapıldı. 21 Eylül Perşembe günü Orhan Saka Amatörler Evinde yapılan toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı Ali Düşmez ve TFF İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ali Düşmez yaptığı konuşmada saha içi sağlık görevlilerine yeni sezonda başarılar dilerken, uygulamanın amatör spor kulüpleri için öneminden bahsetti. Toplantıda yeni sezon, spor tesisleri ve sağlıkçı eğitimi gibi konular görüşüldü.