‘Küresel ısınmayı hissetmeye başladık’

Bahar ayları ile birlikte faaliyetlerinde artış beklenen dağcılık sporunu, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Spor Kulübü Başkanı Osman Kesimal ile konuştuk. Bu spor dalında küresel ısınmanın etkisini görmeye başladıklarını söyleyen Kesimal, bu spora gönül verenleri de pandemi kurallarına uymaya davet etti.

1997 yılında dağcılık sporu ile tanıştığını söyleyen Kadıköy Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Spor Kulübü Başkanı Osman Kesimal, spora başladıktan sonra olaylara farklı yönden bakmaya başladığını, hızlı ve doğru karar verme yeteneğinin geliştiğini söyledi. Dağcılıkta kullanılan birçok ürünün ithal olmasından kaynaklı insanların malzemelere ulaşamadığını söyleyen Osman Kesimal, “Kamunun dağcılık sporu yapan spor kulüplerini ve kuruluşlarını malzeme ve mali olarak desteklemesi gerektiğini” söyledi.

Osman Kesimal ile dağcılık sporunu, Türkiye’deki gelişimini, pandemi döneminde neler yaptıklarını konuştuk.

Kadıköy Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği pandemi döneminde neler yaptı? tırmanma şansınız oldu mu? Katılımcı dağcı arkadaşlarınız ile iletişimde kalabildiniz mi?

Pandemi dönemi seyahat yasaklarının kalkmasından itibaren kulüp sporcularımız ile yıllık dağ tırmanış planlarımıza uygun olarak valilik ve il spor müdürlüklerimizden aldığımız izinler doğrultusunda dağ faaliyetlerimize devam ettik. Faaliyetlerimizde seyahat boyunca kişisel ve kulüp olarak gerekli önlemleri aldık (maske, mesafe ve ateş ölçer). Tırmanış yaparken de her bir sporcunun arasında dört veya beş metre mesafe oluşmaktadır. Pandemi dönemi sporcu arkadaşlarımız ile açık havada maske ve mesafe kurallarına uygun olarak görüştük. Ayrıca sosyal medya üzerinden de üye ve sporcu arkadaşlarımız ile iletişimde olduk. Doğada olmak ruh ve beden sağlığımızı pozitif yönde etkilemektedir.

SPORCULARA PANDEMİ UYARILARI

Bahar ayları ile birlikte tırmanış sezonu artacaktır. Siz neleri tavsiye ediyorsunuz bu dönemde?

Bahar ayları ile birlikte dağcılık, tırmanış ve doğa yürüyüşleri artacaktır. Bu faaliyetlere kişisel ve toplu taşıma ile ulaşım yapılmaktadır. Toplu taşıma ile yapılan seyahatlerde %50 doluluk kuralına uyulmalı ve maske ve HES kodu sorgulanmalı. Ayrıca tırmanış bölgesinde gerekli koşullara dikkat edilmeli. Her sporcu kendini ve ekip arkadaşını düşünerek risk yaratacak davranışlardan kaçınmalı.

‘KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ İYİCİ HİSSETMEYE BAŞLADIK’

Küresel ısınma ile birlikte hava durumunu da kestirmek zor oluyor. Bir gün güneşliyken ertesi gün neredeyse kar görülüyor. Böyle durumlarda neler yapıyorsunuz?

Atmosferdeki ani soğumalar ile geçmişte görmediğimiz büyüklükte dolu yağışları, hortumlar ve rüzgarlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Faaliyetlerimizi yaparken ulusal ve uluslararası meteoroloji sitelerinden faydalanmaktayız. Yapılan tahminlerden hareket ettiğimizden aldığımız tahminlerin tam tersi hava şartlarına maruz kaldığımız durumlar ile karşılaştık. Küresel ısınmanın etkilerini son yıllarda iyice hissetmeye başladık. Örneklendirme yaparsak yağış gösteren bir hava durumunda yağışın olmadığı ve güneşli bir hava durumu ile karşılaştığımız oldu veya tam tersi hava durumunun açık olduğu bir faaliyet de yağış ve fırtına ile karşılaştığımız olmuştur. Ayrıca her yıl yaptığımız faaliyet planlarını geçmiş dönemlerdeki bilgilere dayanarak hazırlamaktayız. Son yıllarda faaliyet tarihlerindeki hava durumundaki stabilitenin bozulduğunu görmekteyiz.

‘DAĞCILIK BİR YAŞAM TARZIDIR’

Dağcılık hayatınıza ne kattı ve aranıza katılanların değerlendirmeleri neler?

Dağcılık ile yolum 1997 yılında kesişti. Gerekli eğitimleri aldıktan sonra dağlara tırmanmaya başladım. Dağcılık hayatıma ve işime oldukça pozitif katkılarda bulundu. Bunları şöyle sıralayabilirim: Olaylara farklı yönden bakmak, hızlı ve doğru karar verme yeteneği, keskin analiz yapabilme, sorunlar ile baş etme ve sakin kalabilme, alınan risklerin ikinci şahıslara olan etkilerini görmek ve düşünmek diye sıralayabilirim.

Aslında özünde Dağcılık bir yaşam tarzıdır, duruşun, hayata bakışın, olayları algılaman, karar vermen, harekete geçmen gibi.

ÜRÜNLERİN İTHAL OLMASI KATILIMI DÜŞÜRÜYOR

Türkiye'de dağcılık sporunu nasıl görüyorsunuz, yeterli mi sizce neler yapılabilir?

En temel sorunlardan biri, dağlarımızda sporcularımızın barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği dağ evlerinin olmayışı. Dağcılık sporunu yapan sporcuları sigorta yapacak bir şirketin olmayışı. Devletimizin dağ kazalarında dağcılık ile ilgili bilgi beceri ve deneyimi olmayan bir arama kurtarma kurumunu yetkilendirmesi bir sorundur. Tamamen Dağcılardan oluşan her bölgeye arama kurtarma ekiplerinin kurulması ve her türlü araç donanım ile donatılması arama kurtarma helikopteri dahil. Sporcuların dağlara giderken mahalli kolluk kuvvetlerine bilgi verip yaptığı tırmanış organizasyonunun kamu tarafından değiştirilip izne bağlanması dağcılık sporuna olumsuz etki yapmıştır. Yeterince sporcu sayımızın olmaması, okullarımızda doğa bilinci ve sporcu yetiştirmek ile ilgili faaliyetlerin olmayışı diye sorunlarımızı sıralayabiliriz. Aldığımız her malzeme yurt dışından geldiğinden maliyetlerinden dolayı dağcılık sporunun yapılabilmesi her geçen gün azalmaktadır. Dağcılık sporumuzun gelişmesi için kamunun dağcılık sporu yapan spor kulüplerini ve kuruluşlarını malzeme ve mali olarak desteklemesi gerekmektedir.

SİZE NASIL ULAŞABİLİRLER?

Mevcut şartlarda bile yılmadan eğitim ve sporcu gelişimi için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Eğitim uygulamalarımızın (Dağcılık, Kamp ve doğada yürüyüş) teorik derslerini sosyal medya araçlarını kullanarak, uygulama eğitimlerimizi de pandemi şartlarına uygun şekilde doğada vermeye devam ediyoruz. Sosyal Medya iletişim bilgilerimiz den takip ve bilgi edinebilirsiniz.

