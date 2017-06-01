Kadıköy Belediyesi personelinin mesai bitiminin ardından düzenlediği olimpiyatlarda futbol dışında kupa ve madalyalar verildi

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları’nın ikincisi futbol dışınd a tamamlandı.

Bu yıl Kadıköy Belediyesi 6 spor branşında belediye spor turnuvası düzenledi. Kadıköy Belediyesi’nden 180 kişi futbolda, 46 kişi boccede, 32 kişi tavlada, 32 kişi dartta, 24 kişi masa tenisinde, 24 kişi de plaj tenisinde turnuvalara toplamda 338 belediye personeli katıldı.

Kalamış Spor Merkezi’ndeki turnuvada müsabakalar 24 Nisan-26 Mayıs 2017 tarihlerinde 17:00-20:00 saatleri arasında düzenlendi.

26 Mayıs Cuma günü Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katılımıyla kupalar sahiplerini buldu. Turnuvada şampiyon takım, finalist takım, en centilmen takım, gol kralı olan oyuncular kupa madalya ve hediyeler ile ödüllendirildi.

Dart’ta 1. Bedirhan Şahin 2. Onur Usta, Masa Tenisi’nde 1. Mustafa Karaçalı 2. Onur Usta, Plaj Tenisi’nde 1. Eren Kalender / Onur Usta 2. Bedirhan Şahin / Cem Çetindağ, Bocce’de 1. Bedirhan Şahin / Cem Çetindağ 2. Gökhan Ereli / Ramazan Hanoğlu, Tavla’da 1. Behçet Baran Koruklu 2.İhsan Başgeçit olurken, en centilmen takım Hukuk İşleri Müdürlüğü seçildi.