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Kupa Voley’de şampiyon Fenerbahçe!

Fenerbahçe Erkek Voleybol takımı Kupa Voley’i dördüncü kere müzesine götürmeye hak kazandı

Kupa Voley’de şampiyon Fenerbahçe!
Alper Kaan YURDAKUL

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Malatya’nın ev sahipliğinde düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley final maçında karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin setlerini; 25-20, 25-18, 20-25, 22-25, 15-12 önde tamamlayan Fenerbahçe, kupayı 4. kez kazandı.

Kupa öreninin ardından konuşan Erkek Voleybol Takımı Baş antrenörü Mariusz Sordyl, Kupa Voley’i kazandıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Final maçının ardından FB TV’ye konuşan Polonyalı çalıştırıcı, “Çok mutluyum. Çok çalıştık. Şu anda en iyisi biziz. Herkesi kutluyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Turnuvaya iyi başladık. Takıma güvendik. İnandığımız, söylediklerimiz de oldu. 3 setlik hiç maç oynamadık. Böyle güzel seyirciye 5 set izlettik” diye konuştu.

Etiketler; #voleybol #fenerbahçe #kupa voley
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