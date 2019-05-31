Kupa töreni 2 Haziran’da!

İstanbul’da birçok kategoride oynanan altyapı liglerinde sona geliniyor. Birçok klasman ve grupta yarış sonlanırken oynanacak son maçların ardından kupa töreni Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşecek. 2 Haziran Pazar günü saat 15.00’te başlayacak törende kategoriler ise şöyle:
* U11 KIZLAR A
* U12 KIZLAR A
* U10 ERKEKLER B
* U10 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU
* U10 ERKEKLER C
* U11 ERKEKLER A
* U11 ERKEKLER B
* U11 ERKEKLER C
* U12 ERKEKLER A
* U12 ERKEKLER B
* U14 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU
* U14 ERKEKLER C
* U16 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU
* U16 ERKEKLER C
* U18 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU