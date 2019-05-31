Haftalık Bağımsız Gazete 31 Mayıs 2019
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Kupa töreni 2 Haziran’da!

İstanbul basketbol altyapı liglerinde 2 Haziran Pazar günü Caferağa Spor Salonu’nda kupa ve madalya töreni coşkusu yaşanacak

Kupa töreni 2 Haziran’da!
Alper Kaan YURDAKUL

İstanbul’da birçok kategoride oynanan altyapı liglerinde sona geliniyor. Birçok klasman ve grupta yarış sonlanırken oynanacak son maçların ardından kupa töreni Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşecek. 2 Haziran Pazar günü saat 15.00’te başlayacak törende kategoriler ise şöyle:

* U11 KIZLAR A

* U12 KIZLAR A

* U10 ERKEKLER B

* U10 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU

* U10 ERKEKLER C

* U11 ERKEKLER A

* U11 ERKEKLER B

* U11 ERKEKLER C

* U12 ERKEKLER A

* U12 ERKEKLER B

* U14 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU

* U14 ERKEKLER C

* U16 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU

* U16 ERKEKLER C

* U18 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU

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