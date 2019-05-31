Kupa töreni 2 Haziran’da!

İstanbul basketbol altyapı liglerinde 2 Haziran Pazar günü Caferağa Spor Salonu’nda kupa ve madalya töreni coşkusu yaşanacak

İstanbul’da birçok kategoride oynanan altyapı liglerinde sona geliniyor. Birçok klasman ve grupta yarış sonlanırken oynanacak son maçların ardından kupa töreni Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşecek. 2 Haziran Pazar günü saat 15.00’te başlayacak törende kategoriler ise şöyle:

* U11 KIZLAR A

* U12 KIZLAR A

* U10 ERKEKLER B

* U10 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU

* U10 ERKEKLER C

* U11 ERKEKLER A

* U11 ERKEKLER B

* U11 ERKEKLER C

* U12 ERKEKLER A

* U12 ERKEKLER B

* U14 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU

* U14 ERKEKLER C

* U16 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU

* U16 ERKEKLER C

* U18 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU