Kupa 3 sayıyla kaçtı

34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda zafer Fenerbahçe’yi 65-62’lik skorla yenen Anadolu Efes’in oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe ile PTT Türkiye Kupası’nı kazanan Anadolu Efes, Türkiye basketbolunun en prestijli kupalarından olan 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geldiler. Turkish Airlines EuroLeague temsilcilerinin mücadelesinde kazanan 65-62’lik skorla Anadolu Efes oldu.

FENERBAHÇE ETKİLİ BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Kostas Sloukas ve Ahmet Düverioğlu’nun sayılarıyla 5:15 kala 9-4 üstün olan taraftı. Anadolu Efes; Simon, Moerman ve Doğuş Balbay’ın dış şutlarıyla rakibine karşılık vererek 2:29 kala 11-15 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde iki takımın da karşılıklı basketleriyle ilk çeyrek 15-17 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe Sloukas ve Kalinic’in basketleriyle başlayan Fenerbahçe, sonrasına Ahmet Düverioğlu ile üst üste 4 sayı bularak 6:01 kala 24-23’lük üstünlüğü yakaladı. İlerleyen bölümde Dunston ve Beaubois ile sayılar bulan Anadolu Efes, 2:53 kala 24-28’lik skorla tekrar öne geçmeyi başardı. Kalinic, Lauvergne ve Melli ile sayılar bulan Fenerbahçe, son 1 dakikalık bölüme 30-28 önde girdi ve ilk yarı da bu skorla sonuçlandı.

DÖNDÜ AMA YETMEDİ

Kostas Sloukas’ın üçlüğüyle Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin başında farkı 5 sayıya kadar çıkartsa da Moerman ve Doğuş’un sayılarıyla 7-0’lık seri yakalayan Anadolu Efes, 6:11 kala skoru 33-37 yaptı. Kalan bölümde farkı 10 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, periyodu da 36-44 önde tamamladı.

Son çeyreğe Anadolu Efes, farkı 11 sayıya kadar çıkararak başlasa da Fenerbahçe 4:50 kala skoru 48-52 yaptı. Anadolu Efes, 1:52 kala tekrar farkı açarak skoru 52-60 yaptı. 33 saniye kala Fenerbahçe skoru 58-62, 15 saniye kala da 62-64 yaptı ve Efes karşılaşmadan 62-65’lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de Kostas Sloukas 24 sayı, 5 asist ile en etkili isim olurken Ahmet Düverioğlu 10, Joffrey Lauvergne 8 sayıyla maçı tamamladı.

Anadolu Efes’te Adrien Moerman ve Doğuş Balbay 13’er sayıyla en skorer isimler olurlarken Krunoslav Simon da 11 sayı üretti.