Kulüpler yeni kurallardan muzdarip

2017-2018 TBF Ligi sezonunda genç ve çocukların bulunduğu liglerde oyun kuralları değiştirildi. Basketbol antrenörleri değiştirilen kuralların birçok problemi de beraberinde getirdiğini savunuyor

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen çocuk ve genç takımların yer aldığı “U” ligleri geçtiğimiz haftalarda Caferağa Spor Salonu’nda düzenlenen törenle sona erdi. Sezona takımların performanslarından ziyade sezon başında değiştirilen kurallar damga vurdu. Ligler başlamadan bir ay önce duyurulan yeni kurallarda evrensel basketbol kurallarının bir kısmının değiştirildiği veya lige farklı şekilde uyarlandığı görüldü.

Kadıköylü birçok kulübün de tarafı olduğu Anadolu Basketbol Birliği konuyla ilgili bir çalıştay düzenledi. Çözüm ve taleplerini federasyona iletmek üzere bir sonuç metni çıkardı. Biz de Kadıköy’de bulunan FESA Spor Kulübü’nün kurucusu Milli Basketbolcu Fehmi Sadıkoğlu ile yeni kuralları ve bu kuralların yarattığı problemleri konuştuk.

“OYNANMAZ HALE GELDİ”

Sadıkoğlu, koyulan yeni kuralların evrensel basketbol kurallarıyla örtüşmediğini ve basketbolda gelişmiş ülkelerin hiç birinin bu kuralları koymadığını belirterek, “2017-2018 sezonunda birçok oyun kuralında değişiklik yapıldı. Mesela birinci beşte beş kişi ikinci beşte beş kişi oynuyor. Daha önce de olduğu gibi üçüncü ve dördüncü periyotta karışık oynatılıyordu. Tam saha pres yani ikili sıkıştırma yasaktı. Alan savunması yapmak yasaktı. Bunun gibi küçük gruplarda basket oynamaya engel olabilecek bir sürü kural geri çekildi. Giderek zorlaşan ve tepki alan bu kurallar 2017-2018 sezonunda yerel liglerde oyunlar oynanamaz hale geldi. Çocuklar takım oyununu bilmiyor bu kurallar sayesinde.” dedi.

Özellikle Anadolu kulüplerinin yeni kurallardan çok etkilendiğinin altını çizen Sadıkoğlu, “Sahaya 10 kişi çıkmıyorsan hükmen mağlup oluyorsun yeni kuralara göre. Anadolu kulüpleri bu kadar oyuncuyu toparlayamayabiliyor. 4 tane alt yaş grubundan alma hakkı vermişler ama bu çocuklarda başka bir ligde oynamaya devam ediyor sonuçta” dedi.

“ANTRENÖRLER”

Antrenörler konusunda da birçok sıkıntı olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “5 kategori var antrenörlükte. Dediler ki; ‘E sınıfındakiler stajyer antrenördür maç yönetemez’. Bu Türk basketbolunun gelişimine vurulan bir baltaydı. Kimse ne yapacağını bilemedi. İki senede bir kategori atlıyorsun. Uluslararası bir seminer arıyorsun kategori atlayayım diye. Tamam, bu kuralı koy ama en azından 2 sene verseydin mevcut çalıştıranlar kademe atlayana kadar.” dedi.

“HİÇ BİR ÜLKEDE BU KURALLAR YOK”

Asıl itiraz ettikleri konunun kurallar koyulurken basketbol emekçilerine danışılmaması olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “Bütün bu konularda bizim itiraz ettiğimiz asıl nokta bize danışılamaması. Bir hafta önce yeni kurallar bu denmesi. Bu kurallara alışmak hakemler antrenörler, oyuncular ve hakemler açısından sıkıntı oldu. Kimse anlamadı işi. En kötüsü de Anadolu’da başka oynanıyor, İstanbul’un bir kısmında başka oynanıyor aynı oyun. Daha doğrusu hakem konuyu nasıl anladıysa öyle oynatıyor.” dedi.

Antrenör seminerlerinin parayla olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “Bu paralar çok yükseltildi. Hem vizeleri ödeyecekler, hem seminere katılacaklar. Bu çok yanlış.” dedi.

“AMATÖR KULÜPLER ŞART”

Federasyonun Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi kulüplere hizmet için kurallar çıkardığını ve amatör kulüpleri dinlemediğini öne süren Sadıkoğlu, “Bu beğenmediğiniz amatör kulüpler Türk basketbolunu şahlandırıyor. Biz Fatih’te Avcılar’da, Esenler’de evlerinde oturan çocukları basketbol oynatıyor, onları Türk basketboluna eğiterek kazandırıyoruz. Eğiterek size yolluyoruz.” dedi.

“PEDEGOJİK EĞİTİM ŞART”

Bu problemleri aşmak için kurulan Anadolu Basketbol Birliği çalıştay sonucunu yayınladı. Sonuç metninde “Basketbol temel kuralları tüm kategorilerde aynı olmalıdır. Çocuklar, takım basketbolunu benimsemeli ve kendilerini basketbol oyununun kurallarına ve doğal akışkanlığına küçük yaştan itibaren adapte edebilmelidir. Dolayısıyla oyun ile ilgili geçen yıl konulmuş olan tüm yasaklar kaldırılıp, evrensel basketbol kuralları tüm yaş kategorilerinde 2016-2017 sezonundaki gibi uygulanmalıdır. Kategorilerde alt yaş gruplarından maksimum 4 oyuncu alma sınırı kalkmalıdır. Özellikle küçük illerde yeterli lisanslı oyuncu bulunamadığından, kulüpler takım çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Pedagoji eğitimi almamış bir kişi antrenör olamamalıdır. Eğer antrenör adayı daha önce bu eğitimi almamışsa kurs programlarının içine bu eğitimin mutlaka dahil edilmesi gerekmektedir. Antrenör adaylarına; Karakter analizi testlerinin, iletişim becerisi eğitimlerinin uygulanması önemlidir. TBF bünyesinde ,mutlak surette; basketbola uzun süreler emek vermiş, objektifliğinden kimsenin kuşku duymayacağı İlgili Kulüp,kurum ya da kişilerle maddi manevi bağı olmayan ve olamayacağına inanılan kişilerden “Etik Kurul” oluşturulmalıdır. İmtiyazlı kitlenin içinde kalmayarak, ülkenin her köşesindeki basketbol emeğini kucaklayan, sağduyulu, hakkaniyetli ve liyakati ilke edinmiş bir yaklaşımla Türk Basketbolunun çok daha iyi noktalara varacağı inancı içindeyiz.” ifadelerine yer verildi.