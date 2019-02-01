KOZ Basketbol’da sezon başlıyor!

Geçtiğimiz aylarda Kozyatağı’nda kurulan KOZ Basketbol’un yeni dönem dersleri 9 Şubat’ta başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu lisanslı antrenörleri Meltem Yanık ve Ata Emre İşkan tarafından 2018 yılında kurulan KOZ Basketbol, yeni dönem için hazır. Kozyatağı’nın çiçeği burnunda kulübünün 6-8 yaş ve 9-11 yaş gurubundaki eğitimleri 9 Şubat günü başlıyor.

Gazetemize konuşan KOZ Basketbol yetkilileri, “Kendine güvenen, lider yetkinliklerine sahip, takım olmayı bilen oyuncular yetiştirmek amacı ile Cemal Diker İlkokulu spor salonunda altyapı basketbol eğitimleri veriyoruz.” diyor.

Müfredatı ve ders programı olan, Türkiye'nin ilk ve tek Jr. NBA eğitim formasyonu ile uyumlu basketbol okulu olduklarını söyleyen yetkililer, “10 kişilik sınıflarda özel eğitim ile basketbolun temellerini sağlam atmanızı sağlıyoruz. ​Öğrenci sağlığını her alanda geliştirmek için derslerimizi pilates ve sağlıklı beslenme ile destekliyoruz. Spordan keyif alarak, yaşam boyu sporla ilgilenen, spor yapan ve spora katkı sağlayan bireyler yetiştirmek için buradayız.” şeklinde konuşuyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için “Kozyatağı Mahallesi, İnönü Caddesi Turapoğlu Sokak No:1”de bulunan Cemal Diker İlkokulu’na gidebilir veya “0546 979 1910” “0554 514 09 72” numaralarını arayabilirsiniz.