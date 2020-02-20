Koşuyoluspor’dan galibiyet

Kadıköy amatör spor kulüpleri arasında oynanan grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 3. haftasında Koşuyoluspor ile Feneryoluspor karşı karşıya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2.Amatör Lig 16.grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 3. haftasında karşı karşıya gelen Koşuyoluspor ile Feneryoluspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü Selimiye stadında oynandı. İki yarıda da etkin oynamayı başaran Koşuyoluspor, Feneryolusporu 4-0 yenerek fikstürde 2. sıraya yükselmeyi başardı. Sezon sonuna kadar grupta liderliğe yükselmek isteyen takım gelecek hafta Fikirtepe Dumlupınar ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

“HEPİMİZ KARDEŞ KULÜBÜZ”

Galibiyet sonrası görüşlerini paylaşan Koşuyoluspor takım antrenörü Halil Rıfat Hanoğlu “Kazandığımız için mutluyuz. Her iki yarıda da baskın oynamamız bize büyük bir avantaj sağladı. Sonuç ne olursa olsun hepimiz kardeş kulübüz. Hedefimiz bir üst lige çıkıp kendimizi göstermek olacaktır. Haftada 3 yada 4 gün antrenman yapıyoruz fakat tesis yetersizliği yaşadığımız için verimli olamıyoruz. Tüm amatör spor kulüplerinin yaşadığı saha yetersizliği çözülmelidir.” şeklinde konuştu.

“YERİMİZ BİRİNCİLİK”

Maç hakkında kısa bir değerlendirme yapan Koşuyolu spor takım kaptanı Bahadır Ceylan “Maça çok dengeli başladık. Paslı ve planlı oynadığımız oyunda rakip baskılar karşısında yetersiz kalınca oyunu aldık. Bizim yerimiz burası değil biz birinciliğe oynuyoruz. Çalışmalar şuanda gayet iyi ancak yaşanılan saha yetersizliği bizi zorluyor. Birlik olduğu takdirde kazanılmayacak maç yoktur.” ifadelerini kullandı.