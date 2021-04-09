Haftalık Bağımsız Gazete 09 Nisan 2021
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Çetin Altan: Kopuk Kopuk
Çetin Altan: Kopuk Kopuk
Kültür Sanat
Naciye hanımın kadın suretleri…
Naciye hanımın kadın suretleri…
Yaşam
Enkaz altında kalan sanat
Enkaz altında kalan sanat
Spor
Dünyanın Derbisi-10
Dünyanın Derbisi-10

"Koşuyolu Spor Kulübü kapanmıyor"

“Koşuyolu Spor Kulübü kapatılıyor” iddialarını yanıtlayan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Orhun Güngördü, Koşuyolu Spor Kulübü binasının yerinde kalacağını ve kulübün faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı

"Koşuyolu Spor Kulübü kapanmıyor"
Emre Caka

'Koşuyolu Spor Kulübü kapatılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Güngördü, "Bu iddaa doğru değildir. Koşuyolu Spor Kulübü binası yerinde kalıyor. Kulüp binası olarak, kullanacakları 3 adet odası var. Biz sadece yasak olduğu için kulüp lokalini aldık" ifadelerini kullandı. 

Diğer tüm spor kulüplerine olduğu gibi Koşuyolu Spor'a da desteklerine devam edeceklerini belirten Güngördü, "Malzeme ve maddi desteklerimiz sağlanacaktır. Bahse konu bina Kadıköy Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 'Gençlik Merkezi' olarak faaliyet vermeye devam edecektir” dedi.

Güngördü, Koşuyolu'nda yaz ve kış sporlarının olacağını ayrıca son dönemde hayli revaçta olan E-Spor için de çalışmalar yapacaklarını söyledi. E-Spor Gençlik Merkezi kuracaklarını belirten Güngördü,, "Bu alanda Kariyer Günleri Etüd Çalışmaları, Spor Akademilerine Hazırlık Kursları, Milli sporcularla söyleşiler düzenleyeceğiz. Bunun dışında da atölyeler olacak" dedi. 

Etiketler; #müdürlüğü #spor #kosuyolu
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.