Koşuyolu Cup’ta ödüller sahiplerini buldu

Koşuyolu Spor Merkezi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Koşuyolu Tenis Turnuvası’nda maçlar biterken, ödüller sahiplerini buldu

Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü, Yaz Spor Okulları’nın sona ermesinin hemen ardından Kış Spor Okulları için kolları sıvamış ve vakit kaybetmeden programı uygulamaya başlamıştı. Bu süre zarfında aynı zamanda “Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları” adı altında belediye personelinin birçok branşta birbiriyle yarıştığı bir organizasyon düzenleyen belediye, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Koşuyolu Tenis Turnuvası’nı gerçekleştirmeye devam ediyor. Koşuyolu Spor Merkezi eğitmenlerinden Volkan Budasakal’ın öncülüğünde gerçekleşen ve bir aydır devam eden turnuva, ödül töreninin ardından son bulurken ödül töreni 26 Nisan Cuma günü gerçekleşti.

Ödül alan isimler ise şöyle:

Tek Kadınlar

1.Aysun Ulus

2.Sevda Güray

3.Nejla Yıldız

Tek Erkekler

1.Ozan Gür

2.Aret Avcı

3.Yılmaz Limon

Mix (Çiftler)

1.Birsen Bilgin/Aret Avcı

2.Aysun Ulus/Yılmaz Limon

3.Nejla Yıldız/Sabahattin Aydın