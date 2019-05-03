Koşuyolu Cup’ta ödüller sahiplerini buldu

Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü, Yaz Spor Okulları’nın sona ermesinin hemen ardından Kış Spor Okulları için kolları sıvamış ve vakit kaybetmeden programı uygulamaya başlamıştı. Bu süre zarfında aynı zamanda “Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları” adı altında belediye personelinin birçok branşta birbiriyle yarıştığı bir organizasyon düzenleyen belediye, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Koşuyolu Tenis Turnuvası’nı gerçekleştirmeye devam ediyor. Koşuyolu Spor Merkezi eğitmenlerinden Volkan Budasakal’ın öncülüğünde gerçekleşen ve bir aydır devam eden turnuva, ödül töreninin ardından son bulurken ödül töreni 26 Nisan Cuma günü gerçekleşti.
Ödül alan isimler ise şöyle:
Tek Kadınlar
1.Aysun Ulus
2.Sevda Güray
3.Nejla Yıldız
Tek Erkekler
1.Ozan Gür
2.Aret Avcı
3.Yılmaz Limon
Mix (Çiftler)
1.Birsen Bilgin/Aret Avcı
2.Aysun Ulus/Yılmaz Limon
3.Nejla Yıldız/Sabahattin Aydın