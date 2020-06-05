Kobe Bryant'ın anısı Kadıköy'de yaşıyor

Geçirdiği helikopter kazası sonucu kızıyla beraber hayatını kaybeden ünlü NBA oyuncusu Kobe Bryant’ın anısı, Kadıköy Caddebostan’da bulunan basketbol sahasında yaşatılıyor

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Kadıköy Caddebostan Sahil Parkı'nda bulunan, Kobe Bryant'ın 2011 yılında İstanbul ziyareti sırasında adının verildiği basketbol sahası yenilendi. Nike’ın sponsorluğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ve Kadıköy Belediyesi desteğiyle tamamen yenilenen saha, ünlü basketbolcunun takımı Los Angeles Lakers'ın renkleri ve Bryant'ın giydiği 8 numara şeklinde boyandı. Ayrıca potalar, efsane oyuncunun forma numaralarının yanı sıra kendisinin ve kızının resimlerinin bulunduğu potalarla değiştirildi. Dünya basınında da büyük yer tutan basketbol sahası, Kadıköylüler tarafından şimdiden ilgi görüyor. Basketbol Kondisyonerler Birliği’nden Kadıköylü genç kondisyonerler, duygu ve düşüncelerini Gazete Kadıköy’e anlattı.

“BU SAHADA ÇOCUKLUĞUMA GİDECEĞİM”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümü öğrencisi ve aynı zamanda Dev Ataşehir basketbol altyapı kulübünde kondisyonerlik yapan Mert İskipçi, “Küçüklüğümden beri basketbol sporuyla uğraşıyorum. Şu anda da mesleğim gereği bu oyunun performans kısmıyla ilgileniyorum. Dolayısıyla basketbolun dinamiklerine hakim olduğumu düşünüyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Kobe Bryant, 2000’li yıllarda basketbolla ilgilenen herkesin hayatına dokunmuştur. Sadece performansıyla değil, örnek yaşam tarzıyla ve karakteriyle de bizim süper kahramanımız gibiyi. Çocukluğumda oynadığım her basketbol maçında onu taklit etmeye çalışır, sayı attığım zaman onun ismini haykırırdım. Yazın bu sahada sık sık çocukluğuma gideceğim. Sahanın yenilendiğini duyduğumda çok heyecanlandım. Kobe ve kızı Giana adına yenilenmiş olan bu renkli saha, gerçekten insanın üzerinde harika bir etki yaratıyor.”

“HERKES SAHAYI ZİYARET EDECEKTİR”

Bu tarihi sahanın Kadıköy’de bulunmasından dolayı kendini çok şanslı hissettiğini belirten Mert İskipçi, “Bu yapılan yenilik her ülkede gerçekleşmiyor. Özellikle bunun Kadıköy’de yapılmış olması, Kadıköy’de oturmanın mutluluğunu bana bir kez daha yaşattı. Bu haberi ilk sosyal medyadan öğrendim ve çok etkilendim. Sahanın her yerinde Kobe Bryant ve kızıyla alakalı detaylar var. Zaten basketbolla ilgisi olan herkes, bu sahayı ziyaret edecektir” ifadelerini kullandı.

“BURADA OYNAMAK GURUR VERİCİ”

Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Spor Bilimleri mezunu olan ve Fenerbahçe altyapı kadın basketbol takımlarında mesleğine başlayan genç kondisyoner Merve Balcı, “2011 yılında Kobe Bryant’ın burada bulunuşu ve sahanın açılışını yapmış olması, Türk basketbolseverler adına gurur verici bir olaydı. 2020 yılında Kobe Bryant ve kızı Giana’nın üzücü bir şekilde hayatlarını kaybetmeleri, bizleri fazlasıyla etkiledi. Kobe Bryant’ın açılışını yaptığı sahada, onun ruhunu yaşatmaya yönelik yapılan bu yenileme çalışması bizler için heyecan verici. Zaten dünyada da büyük bir yankı uyandırdı. Kobe Bryant’ın kariyerindeki başarılar ve sporcu karakteri, benim her zaman örnek aldığım şeyler” şeklinde konuştu. Kadıköy aşığı biri olduğunu dile getiren Merve Balcı, “Sahayı gördüğüm zaman tüylerim diken diken oldu. Burada basketbol oynamak benim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

KOBE BRYANT KİMDİR?

Kobe Bryant, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giymiş Amerikalı profesyonel basketbolcu. Black Mamba lakabıyla tanınan ünlü basketbolcu, NBA All Star organizasyonlarında dört defa en değerli oyuncu seçildi. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilen Kobe Bryant, 26 Ocak 2020’de California'da geçirdiği helikopter kazasında kızı Giana Bryant ile birlikte hayatını kaybetti.

KONDİSYONERLER BİR ÇATI ALTINDA

Şu an üyesi olduğu Basketbol Kondisyonerler Birliği hakkında da bilgi paylaşan Mert İskipçi, “Türkiye’deki birçok kondisyoner, Basketbol Kondisyonerler Birliği adı altında toplandı. İlerleyen zamanlarda dernekleşecek olan bu birlik altında çeşitli eğitimler yapılacak. Bu da bizim gibi geleceğin kondisyonerleri ve şu andaki kondisyonerler için harika bir platform. Aydın Demirözü liderliğinde olan bu oluşumda yer almak benim için çok mutluluk verici. O yüzden hem kendisine hem de Kaan Gürbey’e çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum” dedi ve kişisel hedeflerine değindi: “Şu an iyi bir üniversitede iyi bir eğitim gördüğüme inanıyorum. Hedeflerim tabiki büyük. Bir Süper Lig basketbol takımında kondisyonerlik yapmak istiyorum. Ardından Avrupa’ya açılmak istiyorum.”

Gelecek hedeflerinden bahseden Merve Balcı da, “Mesleğimi çok seviyorum. Euroleague ve Eurocup takımlarında çalışıp en az bir final görmek istiyorum. Eğer fırsat olursa ABD’de bulunmak ve milli takımlarda çalışmak isterim. Ve en büyük hayalim olimpiyat görmek, hedeflerime giden yolda sıkı çalışıyorum. Mesleğimi daha iyi yapabilmem için bana yardımcı olan Adem Çevik, Enis Baş, İlker Belgutay, Eren Hangün hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi ve son olarak şunları ekledi: “İlki geçen sene Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Kondisyoner Sertifika Eğitim Programı’ndan sonra, değerli kondisyoner antrenörlerimizin önderliğinde Basketbol Kondisyonerler Birliği kuruldu. Ben de bu birliğin bir üyesi ve parçası olmaktan çok mutluyum.”

Türk basketbol kondisyonerliğini temsil etmek ve Türk basketbolunun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan birlik, çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 2019 yılının Temmuz ayında temelleri atılan Basketbol Kondisyonerler Birliği, tüm sporculara yüksek standartta hizmet veriyor.