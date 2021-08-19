Kıtlıktan doğan Monarşi karşıtı takım: Celtic Football Club

Celti FC... Bu kulübü sıradışı yapan özelliği, kuruluşundaki monarşik karşıtı tutumu, Glasgow Rangers ile yaşadığı ve yeşil sahayla sınırlı kalmayan siyasi ve mezhepsel rekabeti... Öyle bir rekabet ki, aynı aileden iki takımı tutan bireylere rastlamak imkansız, tüm aile ya Celtic’i ya da Rangers taraftarı. Özetle Celtic FC, futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını, çok daha fazlası olduğunu gösteren en iyi örneklerden biri..

Sıra dışı kulüplerde bu haftaki konuğumuz, İrlanda'da 17. yüzyılın ortalarında yaşanan büyük kıtlık, tarihe geçen adıyla Büyük Patates Kıtlığı sonrası İskoçya'ya göçen Katolik rahiplerin 1887 yalandc kurduğu Celtic Footbal Club...

BÜYÜK PATATES KITLIĞI

Britanya Adası’nda19 yüzyılın ortalarında yaşanan ada içi göç sonrasında kuruldu. İrlanda’da 1845 yılında yaşanan, 7 yıl süren, 1 milyon kişinin ölmesine, hastalanmasına ve göç etmesine neden olan Büyük Patates Kıtlığı olarak tarihe geçen kıtlık sırasında İskoçya’ya doğru bir göç akını yaşandı. Bu göç sırasında Protestan İskoçya’ya göçen Katolik rahipler, 1887 yılında Celtic Football Club’u kurdular. Britanya Adası’nın açlıkla imtihanı olmasaydı belki de bu kulüp kurulmayacaktı. Tribünlerinde açılan “Celtic Footbal Club: born of famine and opression-kıtlık ve açlıktan doğan” pankartının ilham kaynağı bu olmalı...

Kulübün ilk başkanı, göçmen rahip Brother Walfrid. Kurdukları kulübe ataları olan Kelt’lerin adını vermeyi tercih ettiler. Keltler, Latince Celtae demek.

Kendisinden önce kurulan aynı şehrin takımı Glasgow Rangers ile sahada olduğu kadar saha dışında yaşadığı rekabet, futbol dünyasını olduğu kadar siyasi gündemi de meşgul ediyor. Belki de taraftarları arasında ezeli rekabetin yeryüzünde en keskin yaşandığı kulüpler Celtic ve Rangers.

MONARŞİYE KARŞI

Monarşi yanlısı Glasgow Rangers’e karşı tam bağımsızlık şiarıyla kuruldu. Kuruluşu siyasi olan takımın seyircisi ile birlikte yürüdüğü yolun da siyasi olması kaçınılmaz.

Yeşil-Beyaz formalı Celtic taraftarları Katolik, yerleşik Rangers taraftarları Protestan. Celtic taraftarları İskoçya’nın İngiltere’den tamamen ayrılmasını, tam bağımsız bir devlet olmasını savunurken, Rangers taraftarları kendi meclisine ve hükümetine sahip İskoçya’nın devlet teşkilatı açısından Britanya Krallığı’na bağlı olduğu mevcut monarşik durumun devamından yana.

Taraftarlar arasında yaşanan mezhepsel ve bağımsızlık yönündeki görüş ayrılığı evlere, ailelere de yansıyor. Aynı aile bireyleri aynı takımı tutuyor. Aynı aileden hem Celtic hem de Rangers taraftarına rastlamak neredeyse imkansız.

G20 ülkelerin zirvelerinde taraftarlarının birlikte protesto eylemleri yaptığı Almanya’nın St. Pauli takımı ile kardeş kulüp.

Celtic, Rangers ile birlikte İskoçya’nın en eski kulüplerinden biri. Maçlarını 60 bin 830 kişilik Celtic Park stadyumunda oynuyor. En önemsiz maçlarına bile ortalama 50 bin taraftar gidiyor.

Son olarak 2013 yılında Scottish Premeiership adını alan 131 yıllık İskoçya futbol liglerinde 51 şampiyonluğu olan Celtic (Rangers’ın ise 55 şampiyonluğu bulunuyor), 1966 yılından 1974 yılına 2012 yılından da 2020 yılına kadar aralıksız 2’şer defa 9 yıl üst üste şampiyon olmayı başardı. 1967 yılında bugünkü adıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak Britanya Adası’na ilk Avrupa kupasını getiren takım.



