Kışın spor yapmanın incelikleri!

İstanbulluların beklediği soğuk havalar, yağış ve rüzgar geçtiğimiz hafta içi başladı. Soğuk havaların İstanbul’u sardığı günlerde birçok insan evlerine çekildi ancak uzmanlar kış aylarında spor yapmanın önemine dikkat çekiyor

Kışın spor yapmak, gerekli önlemler alındığında sanıldığının aksine hastalıklara sebep olmaz. Soğuğa bağlı üşüyen vücudun kan akışı spor sayesinde hızlanır. Yoğun aktivite nedeniyle vücut daha çok sıvıya ihtiyaç duyar ve böylelikle daha çok su tüketilir. Günlük 2-3 litre su tüketmek de vücuttaki zararlı toksinleri temizler. Yağ yakımı daha fazla olur, pandemi nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu günlerde hantallaşan kaslarımızın yeniden açılmasını sağlar ve hareket kabiliyetini artırır.

Çünkü açık havada yapılacak egzersiz ile vücut zindeliği artıyor, kaygı ve depresif yapıda düzelme oluyor ve moral yükseliyor. Ayrıca soğuk havanın getirdiği ek yük nedeniyle kışın yapılan egzersizlerde daha çok kalori harcanıyor ancak bilinçli yapıldığı takdirde. İşte, soğuk havada spor yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. YAĞIŞLI HAVADA VE TİPİDE YAPMAYIN

Uygun donanımla -17 ile -18 dereceye kadar spor yapılabileceği belirtiliyor. Ancak burada hissedeceğiniz sıcaklık çok önemli. Dolayısıyla yağışlı havalarda, tipide ve kuvvetli rüzgarda kapalı alanlarda spor yapmanız en akıllıca seçim olacaktır.

2. VÜCUT ISINIZI KORUYUN

Hızlı tempolu yürüyüşler, koşu, bisiklet, buz pateni ve kayak ile orta ve yüksek derecede egzersizlerde önemli miktarda ısı açığa çıktığı için vücudun soğuktan etkilenme oranı daha düşük oluyor. Bunun aksine yavaş tempolu yürüyüş yaparken açığa çıkan ısı miktarı az olduğundan vücut ısısını korumak zorlaşabiliyor ve bu nedenle soğuk havalarda tercih edilmemesi gerekiyor.

3. ISINMA HAREKETLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Soğuk havaya çıkmadan önce, kapalı ortamda, en az 5 dakika ısınma hareketi yapın. Dışarıya çıktıktan sonra sporun ağırlık derecesini kademeli olarak arttırın. İlk 10 dakikada hafif tempoda yapın ve 5 dakikada bir, 30 saniye dinlenin. Spora ara verdiğinizi an vücut ısınız hızlıca düşmeye başlayacağı için soğuma süresini kapalı ortamda geçirin.

4. BİLİNÇLİ GİYİNİN

Kışın spor yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bilinçli giyinmek. Hava kaç derece olursa olsun, vücut sıcaklığınızı 37 derecede tutmaya yönelik tedbir alın. Aksi halde vücudunuzun sıcaklık düzeni değişecek ve soğuk havanın bütün olumsuz etkilerine karşı vücut savunmasız kalacaktır.

Bu noktada yapılan en büyük hata ise çok kalın giyinmek oluyor. Çünkü kalın giyinmek erken dönemde terleme, soğuma ve üşümeyle sonlanıyor. Bunun sonucunda da vücut hem direncini kaybedip enfeksiyonlara karşı savunmasız hale geliyor hem de sporun erkenden sonlanmasına yol açıyor. Kat kat giyinmeye özen gösterin. Böylelikle ısındıkça üstünüzdeki kıyafetleri çıkarabilir ve dinlenmeyle birlikte tekrar giyebilirsiniz.

5. SU TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kış sporlarında da yaz mevsimiyle karşılaştırılacak kadar sıvı kaybı oluyor. Üstelik bu durum çoğunlukla fark edilmiyor. Bu nedenle mutlaka bol miktarda su tüketmeye özen gösterin. Meyve suları ve enerji içecekleri, içerdikleri karbonhidrat nedeniyle önerilmiyor

6. MUTLAKA DUŞ ALIN

Öncelikle terin vücut üzerinde soğumasını engellemek için spor sonrasında içliğinizi mutlaka değiştirin. Spordan sonra, 10 dakikalık soğuma periyodu sonrasında duş alabilirsiniz. Alacağınız duş sayesinde vücut üzerindeki terin soğuması engellenecek, ortaya çıkan ısı stabilize edilecek ve ani soğuma önlenmiş olacaktır.