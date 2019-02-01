Kışın spor yaparken bunlara dikkat!

Kış aylarını yaşadığımız bu günlerde dışarıda spor yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik

Soğuk havalarda dışarıda spor yapmaktan vazgeçemeyenler dikkat! Soğuk havalarda spor yaparken daha fazla özen göstermeniz gereken noktalar var. Bu noktaları bilimsel kaynaklardan derlediğimiz bilgilerle sizler için sıraladık:

Giyiminize dikkat edin

Kış aylarında dışarıda spor yaparken yün giysiler veya pamuklu üstler giymekten kaçının. Bu tür giysiler spor sırasında kolayca terlemenize neden olur ve vücudunuzun ıslak kalmasına yol açar. Bunun yerine termal bazlı kıyafetler, rüzgârlıklar tercih etmek daha doğru olur.

Bere ve eldiven takmayı unutmayın

Hastalık riskine karşı vücudun hassas noktaları olan elleri, kulakları ve baş bölgesini sıcak tutmak için bere ve eldiven giymeyi sakın unutmayın.

Spor sonrası ılık duş alın

Soğuk havalarda spor yapan kişilerin egzersizlerini tamamladıklarında ılık duş almaları gerekiyor. Sıcak duş yerine ılık duş almak vücudu yavaş yavaş ısıtma prensibine dayanıyor.

4- Eksi 10 derecenin altında kapalı ortamlarda spor yapın

Hava koşullarının sert olduğu günlerde dışarıda spor yapmak yerine kapalı ortamlarda spor yapmayı tercih edin.

5. Soğuk havalarda temposu yüksek sporları tercih edin

Soğuk hava koşullarında bisiklet ve koşu gibi yüksek tempolu sporları yapabilirsiniz. Bu tür aktivitelerde vücut önemli ölçüde ısı açığa çıkarıyor. Bu nedenle vücut normal ısısını korumakta zorluk çekmiyor. Dışarı çıkan ısı miktarı az olduğunda ise hastalık kaçınılmaz oluyor.

6. Soğuk havalarda ısınma hareketlerini uzun tutun

Soğuk havalarda egzersiz yapmadan önce tercihen kapalı ortamlarda 5 ile 10 dakika yüksek tempoda ısınma hareketleri yapmalısınız. Isınma hareketleriyle birlikte vücudunuz sıcaklığını sabit tutmaya çalışır.

7. Bol sıvı tüketin

Soğuk havalarda da vücut sıcak havalarda olduğu kadar sıvı kaybediyor. Kaybedilen sıvıyı yerine koymak için bol su tüketmeyi unutmayın.