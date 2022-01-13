Kış sporu yapmanın faydaları

Kışın yapacağımız bir kaç basit egzersiz ile yazın yapılacak ağır fitness programlarından daha fazla fayda sağlayabilirsiniz

Spor yapmanın, özellikle de düzenli spor yapmanın faydası yadsınamaz bir gerçek. Bahar ve yaz aylarına göre soğuk havalarda spor yapmak daha zor, bu da spor yapanların sayısında azalmaya neden oluyor. Oysa soğuk havalarda spor yapmanın sıcak havalarda yapmaktan daha faydalı.

Gerekli tedbirleri alarak kışın spor yapmak üşüyen vücutta kan akışını hızlandırdığı için suya olan ihtiyaç artar. Alınan su arttıkça vücuttaki zararlı toksinler daha fazla temizlenir.

D VİTAMİNİNE ETKİSİ

Soğuk havalardan dolayı dışarıya daha az çıktığımız kışın vücuttaki D vitamini seviyesi düşer. Güneşli günlerde yapılan kış sporları vücutta D vitamini kaybının azalmasında faydalı olur.

Vücudumuzdaki yağların bir görevi de soğuk havalarda vücut ısısını korumaktır. Kışın ısınma ihtiyacı artığında vücut daha çok yağ yakar. Soğuk havalarda yapılan yürüyüş, koşu, kayak gibi sporlar daha çok yağ tüketimine neden olduğu için hem vücudu ısıtır hem de fazla kiloların verilmesine yardımcı olur.

Kışın yazdan daha az hareket ederiz. Soğuk havalar nedeniyle büzülen vücutta kaslar pasifleşir, eklem bölgeleri hareketsizlikten dolayı sorunlar yaşamaya başlar. Kış aylarında yapılan düzenli egzersiz kasları açarak hareket kabiliyetini arttırır, eklem ağrılarını azaltır.

Yaz aylarında ağırlaştırılmış fitnes programları yerine kışın vücudun duyduğu sıcaklık ihtiyacı ile yakılan yağların yanına bir de basit egzersizler eklemek daha faydalı.