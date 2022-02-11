Kış spor okullarında 2. dönem başladı

Kadıköy Belediyesi’nin, 7-12 yaş arası çocuklar için basketbol, futbol ve tenis branşlarındaki kış spor okulları 2. dönemi başladı. Kış spor okulları 30 Nisan’a kadar sürecek.

Kadıköy Belediyesi’nin 7 – 12 yaş arası çocuklar için düzenlediği kış spor okullarının 2. dönemi başladı. 7 Şubat’ta başlayıp 30 Nisan’da sona erecek kurslar için kayıtlar da devam ediyor. Kış spor okullarının 2. dönemi Kalamış Spor Merkezi, Koşuyolu Spor Merkezi, Özgürlük Parkı Spor Merkezi ve Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. Geçmiş dönemde daha fazla merkezde daha fazla branşta spor okulu etkinliği yapılsa da halen sürmekte olan pandemi koşulları satranç, masa tenisi, voleybol ve jimnastik dallarında eğitim verilmesine engel olmuş durumda.

UZMAN EĞİTMENLER

Spor Akademisi mezunu uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen spor okullarında basketbol, futbol ve tenis branşlarında çocuklara temel eğitimler aktarılıyor. Çocuklar yaşıtlarıyla beraber eğlenceli vakit geçirirken tercih ettikleri spor branşının inceliklerini de öğrenmiş oluyor. Kadıköylü ailelerin çocukları için yoğun ilgi gösterdiği spor okullarında bazı seanslarda kapasite dolmuş olsa da halen kayıt yaptırabilmek için boş kontenjanlar mevcut. Kayıtlar KadıköydeSpor mobil uygulaması ile spor.kadikoy.bel.tr web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Derslerin saatleri ve günleri hakkında detaylı bilgiye mobil uygulama ve web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

4 MERKEZ 3 BRANŞ

Kış spor okulları Kadıköy’deki 4 spor merkezinde 3 branşta veriliyor. Caferağa Spor Salonu basketbol eğitimi için hizmet verirken, Özgürlük Parkı, Koşuyolu ve Kalamış’taki spor merkezinde basketbol, futbol ve tenis eğitimi olanağı mevcut.