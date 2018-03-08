“Khalkedon yürüyor Demirspor aşkıyla”

Haydarpaşa Demirspor’un taraftar grubu Khalkedon Ultras, 2016’da başlattığı yolculuğu sürdürüyor. İki sene önce takım, kaybedenlerin kulübü olarak görülürken şimdi taraftar grubunun desteğiyle bir üst lige çıkacaklarına inanıyor

Khalkedon Ultras üyeleri kendilerini yel değirmenlerine karşı savaşan Don Kişotlara benzetiyor. Ekin Taylan Güven ve Ulaş Demircioğlu, tribün kültüründen, Kadıköy’ün değişimine; maç günlerinden, 500T yolculuklarına kadar geçen iki seneyi anlattı.

Tribün grubundan Ekin Taylan Güven tribünde ve dışında yaşadıklarıyla hayatında birçok şeyin değiştiğini belirtirken ortaya çıkışlarındaki temel nedenin, değişen siyaset - profesyonel futbol ilişkisi olduğunu söylüyor. Bunu tercih etmelerinde futbol sevgilerinin de ağırlıklı rol oynadığını dile getiren Ekin, tepkileri ve kendilerini gördükleri yeri şu şekilde anlatıyor: “Bize genelde ‘ruh hastası mısınız?’ diyenler oluyor. Annemle konuştuğumda ‘Yine mi gidiyorsun? Bakkala git desek gitmezsin’ diye kızıyor. Biraz yel değirmenlerine karşı savaşan Don Kişotlar gibiyiz. Altımızda bir eşek, kalkan yerine bir levha, elimizde de bir demirle koşuyoruz.”

“KALABALIK TRİBÜN DAHA ÖNEMLİ”

Konuşma devam ederken birçok şeye dair itirazlarını paylaşıyorlar. Kuruluşlarındaki amaçlarının çoğu ölçüde gerçekleştiğini savunan Ekin ve Ulaş, “Biz bu işi kurarken bir tribün ayağı vardı. Tribünü kendi kişisel heveslerimizi, futbol sevgimizi gidereceğimiz bir alan olarak görüyorduk. Bir de Kadıköy’deki dönüşüme, bizim tabirimizle ‘Taksimleşmeye’ karşı bir tepki de koymak istedik. Yaptığımız şey sadece maça gitmek olmamalıydı ve bunu başarmaya çalışıyoruz. Farklı bir kültür yaratmaya çalışıyoruz. Kadıköy diğer yerlerden her zaman farklıdır. Ancak son zamanlarda mafyavari insanların da geldiği bir yer oldu. Her yerin bir kültürü vardır ve biz tüm bunların yanında Kadıköy kültürünü korumaya çalışıyoruz. Tabii amaçlarımızdan biri de birbirimize tutunmak.” görüşünü paylaşıyorlar.

Takım 2016’da 2. amatör lig’de 4. olurken geçen sene de ligi 3. olarak bitirdi. Bu sene de 5. maçını bitiren Haydarpaşa Demirspor’un 4 galibiyeti var ve bu sene üst lige çıkmak için biraz daha ümitliler. Alınan sonuçların önemli olup olmadığını sorduğumda ise Ekin hemen araya giriyor: “Bizim için temel amaç kazanmaktan ziyade kalabalık bir tribün yapabilmek. Ama kazanmadan büyük tribün olunmuyor, büyük tribün olunmadan da kazanılmıyor. Benim için her maça gelen 100 kişilik bir tribün 4-0’lık galibiyetten çok daha önemli.” Ulaş da Khalkedon Ultras için kullanılan ‘kaybedenler kulübü’ tanımının yanlış algılandığına değinirken “İlk kurulduğumuz zaman üzerimize yapışan kaybeden algısı bizi biraz esir aldı. “Evet, ligin kötü takımlarından birini tutuyoruz ancak kaybetmeyi sıfır puan almak üzerinden okumuyoruz.” diyor.

STATLARIN UZAK OLMASI SIKINTI

Takımda oynayan futbolcuların asıl ‘kaybedenler’ olduğunu belirten Ekin, “Oyuncularımızdan biri Marmaray’da güvenlik görevlisi, bir tanesi motorlu kurye. Bu insanlar hiçbir beklentisi olmadan futbol oynamayı sevdikleri için hayatlarından fedakârlık yaparak maça geliyor. Bu kişiler esas kaybedenlerdir. Pek çok şeyi arkada bırakarak sahaya çıkıyorlar ve dünyanın en güzel golünü atsalar bile bu emekleri umursanmıyor. Ligin dibine demir atıyorlar, kazanıyorlar, kaybediyorlar ve hiç kimse yok yanlarında.” diye ekliyor. Ekin heyecanını “Fenerbahçe’ye 55 bin kişi gitmesiyle Demirspor’a 10 kişi gitmesi arasında heyecan olarak ben bir fark görmüyorum. Birine gitmek için 88 lira bilet parası veriyorum birine gitmek için 500T’ye binip akbil basıyorum.” şeklinde paylaşıyor.

Khalkedon Ultras maçlar dışında da birlikte vakit geçiren, farklı etkinliklerde bir araya gelen bir taraftar grubu. Israrlı bir şekilde farklı bir tribün yaratma çabalarından vazgeçmeyeceklerinin altını çiziyorlar. Küfrü olabildiğince azalttıklarını belirten Ekin ve Ulaş, “Oyuncular maçlara gitmeye başladığımızda onlarla dalga geçtiğimizi düşünmüş olabilirler, ‘Cidden tribünde olmak istiyorlar mı?’ diye şüpheyle baktılar bize. Ancak 3 senede yaşadıklarımızla yakınlaştık. Diğerlerinden farklı olduğumuzu da elimizden geldiğince ortaya koyduk. Küfre karşı da iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bu değişimin aniden olması beklenemez zaten.” görüşünde ortaklaşıyorlar.

“İNSANLARI ALEMDAĞ’A GÖTÜREN GÜÇ”

Khalkedon Ultras üyeleri tribünün heyecanından ve yaptıklarının kendilerini ne kadar iyi hissettirdiğinden bahsetseler de, bu süreç çoğu zaman kendi inisiyatifleri dışındaki sıkıntıları da beraberinde getiriyor. En büyük sıkıntının maçların uzak yerlerde oynanması olduğunu belirten Ekin, “Maçlara 3 kişi geldiği de 15 kişi geldiği de oluyor. Bu çok da önemli değil. Ancak statlar bizim için önemli bir sorun. Örneğin Yeni Sahra, Selimiye statları için çok yüksek paralar istiyorlar ve biz bu yüzden Çakmak Stadı’nda oynamak zorunda kalıyoruz. Oyuncuların annesi babası bile izlemeye gelemiyor. Biz ise dağ tepe aşıp maçlara gidiyoruz Orada hayali bir futbol oynanıyor gibi bir durum var.” diyor.

Temelde futbolun takım elbiselilerin oyunu olduğunu düşünen Ulaş, söyleşinin sonunda “Futbol anlayışı özünden koptu bence. Haydarpaşa Demirspor bu noktada bize kurtuluş oldu. Maçlara gitmeye, takımı ne olursa olsun desteklemeye devam edeceğiz” derken Ekin araya girerek “Pazar sabahı insanları yataklarından kaldırıp 9’da veya 10’da Alemdağ Stadı’na götüren güç bir şeyleri başarmıştır diye düşünüyorum.” şeklinde bitiriyor.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET

2. Amatör Lig’de mücadele eden Haydarpaşa Demirspor bu sene ligde şimdiye kadar oynadığı 5 maçtan 4 galibiyet almış durumda. Tribünün takımı ateşlediği de alınan iyi sonuçlardan anlaşılabilir. Khalkedon Ultras grubu geçen sene atkı bastırırken bu seneki projeleri ise Khalkedon Ultras logolu polarlar.