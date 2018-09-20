Karşı Lig’in yeni sezonu başlıyor

Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret ve ayrımcılığa karşı kurulan Karşı Lig’in 2018/2019 sezonu 14 Ekim’de başlıyor. Ligde mücadele edecek 16 takım hazırlıklarına tam gaz devam ediyor

Karşı Lig’de mücadele edecek takımlar şu sıralar kadro kurmak, yeni formaları bastırma telaşı içindeler. Takımların taktiksel hazırlıkları, antrenmanları da yoğun bir tempoyla devam ediyor. Karşı Lig, 14 Ekim tarihinden itibaren her pazar, Kalamış’taki Kadıköy Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek.

Karşı Lig, Gezi Direnişinden sonra mahalle forumlarının ve tribünlerden insanların “başka türlü futbol” hayali ile kuruldu. Karşı Lig’de mücadele eden Başka Takım’ın oyuncusu Utku Sözeri kuruluş aşamasını ve ligin geldiği yeri şöyle anlatıyor: “Lig ortaya çıkarken çok daha fazlası hayal edilmişti ama geldiğimiz yerin de azımsanmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Pek çok arkadaşımızın emekleri ile istikrarlı bir şekilde tam 5 sezonu geride bıraktık. Futbola egemen cinsiyetçi, ırkçı, piyasacı yapıya inat; çok daha eşit, çok daha adil bir lig var ortada. Özellikle kadınların etkin katılımı ile güzel bir organizasyonu sürdürüyoruz.”

KADINSIZ TAKIM, HÜKMEN YENİK

Kadın kotası Utku Sözeri’nin de belirttiği gibi Karşı Lig’in olmazsa olmazlarından. Lig ilk başladığında sahada en az 1 kadın oyuncu olması gerekirken şu anda her takım sahadaki 6 kişiden en az 3’ünün kadın olması zorunlu. Kadın oyuncu eksikliği yaşayan takımlar ise ligde oynayan diğer kadın oyunculardan destek isteyebiliyor. Maça eksik kadın oyuncuyla çıkan takım hükmen yenik sayılıyor.

Günümüz profesyonel futbolundaki sorunları sorduğumda ise Sözeri, şunları söylüyor: “Futbolun temel sorunu her şeyi alım/satım/tüketim objesi olarak gören piyasacı anlayış. Futbol ve spor bir halk sağlığı ve kültür öğesi olarak ele alınmıyor. Rant ve piyasa olarak görülüyor, Karşı Lig'in itirazı işte buna.”

KAÇ TAKIM VAR?

Karşı Lig’de toplam 16 takım mücadele ediyor. Cafer İdman Yurdu, Famsızlar, Selamsız Bandosu, Karşı Semt, Kuzguncuk Bostan Celtics, Ayak takımı, Forza Yeldeğirmeni, Beleştepe, A-Raf, Fahrenayt 451, Karşı Radyo, Karaköy İdman Yurdu, Başka Takım, Bome Dersim takımları turnuvaya geçen sene olduğu gibi bu sene de katılıyor. Nankatsu ve Kadıköy Kooperatif’tekilerin kurduğu Koop Gücü ise lige ilk defa bu sene katılacak.

Karşı Lig, sadece futbol oynanan bir arena değil; aynı zamanda oynayanların sosyalleştiği ve dayanıştığı bir alan. Maç günleri tüm takım oyuncuları Kalamış’ta biraraya gelerek sohbet etme, vakit geçirme fırsatı da buluyor.

Karşı Lig oyuncuları, memlekette olan bitenlere de duyarsız değil. Çoğu takım maç öncesi seremoniye kendi hazırladıkları pankartlarla çıkıyor. Ayrıca ligin her sene başında ortaklaştığı bir sosyal sorumluluk projesi oluyor. Örneğin; 2015’te Somalı

çocuklarla dayanışma etkinliği düzenleyen lig, geçtiğimiz sezon da Tekirdağ Gönüllüler Melek Hayvan Barınağı ile ortak proje gerçekleştirdi. Bu sezonun projesi ise henüz hazır değil, ilerleyen günlerde belli olacak.