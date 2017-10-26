Karşı Lig başladı!

Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret söylemi ve ayrımcılığa bir tepki olarak doğan Karşı Lig’in 5.sezonu başladı. Haziran 2014’ten bugüne dek başka bir futbolun da mümkün olabileceğini göstermek amacıyla yola çıkan ve Forza Yeldeğirmeni’nden, Ayak Takımı’na, Cafer İdman Yurdu’ndan Selamsız Bandosu’na kadar 16 amatör anti-faşist takımı bir araya getiren Karşı Lig’in ilk haftası 5-19 Ekim tarihleri arasında futbolda yaşanan eşitsizliğe karşı farkındalık yaratmak için Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ile birlikte #FootballPeople eylem haftasına ithaf edildi.