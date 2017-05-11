Karatede Dünya 2.’si

Kadıköy’ün köklü spor kulüplerinden Hakkı Koşar Karate-Do Spor Kulübü, Dünya 2.’si oldu

Bulgaristan’ın Varna şehrinde 28-30 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen, 30 ülkeden toplam 1060 sporcunun katıldığı WSF 8. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda Dünya ikinciliği kazandık.

Karate sporunun dünya çapında ismi 9. Dan siyah kuşak Hakkı Koşar’ın öğrencileri Dünya 2.si oldu. Kadıköy Karate Do Spor Kulübü şampiyonada toplamda 6 madalya ve 1 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Hakkı Koşar başkanlığında Bulgaristan’a giden kafilede Melek Koşar Hacıoğlu, Meltem Koşar Yozgat, Banu Koşar, Behar Berişbilal, Yaşar Bekar antrenör olarak yer alırken, şampiyonada;

6-7 yaş Ferdi Kata’da Deniz Uluışık Dünya 3.’sü olarak bronz madalya,

6-7 yaş Takım Kumite’de Deniz Uluışık Dünya 2.’si olarak gümüş madalya,

8-9 yaş Ferdi Kata’da Doğu Türkgenç Dünya 3.’sü olarak bronz madalya,

12-13 yaş Takım Kata’da Irmak Maral Korkmaz, Defne Yüksel, Yağmur Çiğdem Korkmaz Dünya 2.’si olarak gümüş madalya için kürsüye çıktı.

Karate Federasyonu Onursal Başkanı 9. Dan siyah kuşak Hakkı Koşar Dünya Shotokan Federasyonu(WSF) tarafından WSF’nin Onursal Federasyon Başkanı ilan edildi.