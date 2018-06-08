Kalamış’ta Yoga Günü

4. Uluslararası Yoga Günü, İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Yoga Merkezi işbirliği ile Kalamış Parkı’nda düzenlenecek bir etkinlikle kutlanacak. 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olacak.
Kalamış Parkı’nda gerçekleşecek etkinliğin programı şöyle:
Ön Etkinlikler
14.00 - 16.50 Bollywood Film gösterimi:
Her Çocuk Özeldir – Amir Khan, Darsheel Safary
Kalamış Parkı Gençlik Merkezi Toplantı Salonu
17.00 - 18.00 Eş Zamanlı Etkinlikler
- Yoga Sohbeti (Konu: Yoga Nedir?) - Kalamış Parkı Gençlik Merkezi Kapalı Salonu
- Sırt Ağrısı için Yoga Terapi
- Boyun Ağrısı için Yoga Terapi
18.00 - 19.00 Eş Zamanlı Etkinlikler
- Çocuk Yogası - Kalamış Parkı Gençlik Merkezi Kapalı Salonu
- Stresi Azaltmak için Döngüsel Meditasyon
- Yoga Sohbeti (Konu: Yoga Terapi Nedir?)
Ana Etkinlik
19.00 Kapıların Açılışı
20.00 - 20.15 Açılış Konuşmaları
20:15 – 21.15 Yoga Seansı
21:15 – 21.30 Kısa Ara
21:30 – 22.00 Nefes ve Meditasyon Seansı
22.00 – 22.15 Kısa Ara
22.15 – 23.00 Durga Bollywood Dans Kumpanyası
Daha fazla bilgi için: www.yogagunu.com