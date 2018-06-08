Kalamış’ta Yoga Günü

Kadıköy sahilleri her yıl 21 Haziran’da kutlanan Uluslararası Yoga Günü’nde, yoga etkinliğine bu yıl da ev sahipliği yapıyor

4. Uluslararası Yoga Günü, İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Yoga Merkezi işbirliği ile Kalamış Parkı’nda düzenlenecek bir etkinlikle kutlanacak. 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olacak. Kalamış Parkı’nda gerçekleşecek etkinliğin programı şöyle: Ön Etkinlikler 14.00 - 16.50 Bollywood Film gösterimi: Her Çocuk Özeldir – Amir Khan, Darsheel Safary Kalamış Parkı Gençlik Merkezi Toplantı Salonu 17.00 - 18.00 Eş Zamanlı Etkinlikler - Yoga Sohbeti (Konu: Yoga Nedir?) - Kalamış Parkı Gençlik Merkezi Kapalı Salonu - Sırt Ağrısı için Yoga Terapi - Boyun Ağrısı için Yoga Terapi 18.00 - 19.00 Eş Zamanlı Etkinlikler - Çocuk Yogası - Kalamış Parkı Gençlik Merkezi Kapalı Salonu - Stresi Azaltmak için Döngüsel Meditasyon - Yoga Sohbeti (Konu: Yoga Terapi Nedir?) Ana Etkinlik 19.00 Kapıların Açılışı 20.00 - 20.15 Açılış Konuşmaları 20:15 – 21.15 Yoga Seansı 21:15 – 21.30 Kısa Ara 21:30 – 22.00 Nefes ve Meditasyon Seansı 22.00 – 22.15 Kısa Ara 22.15 – 23.00 Durga Bollywood Dans Kumpanyası Daha fazla bilgi için: www.yogagunu.com