Haftalık Bağımsız Gazete 09 Haziran 2018
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Kalamış’ta Yoga Günü

Kadıköy sahilleri her yıl 21 Haziran’da kutlanan Uluslararası Yoga Günü’nde, yoga etkinliğine bu yıl da ev sahipliği yapıyor

Kalamış’ta Yoga Günü
GazeteKadıköy

4. Uluslararası Yoga Günü, İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Yoga Merkezi işbirliği ile Kalamış Parkı’nda düzenlenecek bir etkinlikle kutlanacak. 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olacak.

Kalamış Parkı’nda gerçekleşecek etkinliğin programı şöyle:

Ön Etkinlikler

14.00 - 16.50 Bollywood Film gösterimi:

Her Çocuk Özeldir – Amir Khan, Darsheel Safary

Kalamış Parkı Gençlik Merkezi Toplantı Salonu

17.00 - 18.00 Eş Zamanlı Etkinlikler

- Yoga Sohbeti (Konu: Yoga Nedir?) -  Kalamış Parkı Gençlik Merkezi Kapalı Salonu

- Sırt Ağrısı için Yoga Terapi

- Boyun Ağrısı için Yoga Terapi

18.00 - 19.00 Eş Zamanlı Etkinlikler

- Çocuk Yogası -  Kalamış Parkı Gençlik Merkezi Kapalı Salonu

- Stresi Azaltmak için Döngüsel Meditasyon

- Yoga Sohbeti (Konu: Yoga Terapi Nedir?)

Ana Etkinlik

19.00  Kapıların Açılışı

20.00  - 20.15 Açılış Konuşmaları

20:15 – 21.15 Yoga Seansı

21:15 – 21.30 Kısa Ara

21:30 – 22.00  Nefes ve Meditasyon Seansı

22.00 – 22.15 Kısa Ara

22.15 – 23.00  Durga Bollywood Dans Kumpanyası

Daha fazla bilgi için: www.yogagunu.com

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