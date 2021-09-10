Kalamış’ta şampiyonlar belli oldu

Kalamış Atatürk Parkı’nda 2 – 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası’nın kazananları belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Kadıköy Belediyesi’nin birlikte düzenlediği turnuva 2 – 5 Eylül tarihlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’ndaki plaj voleybolu sahalarında gerçekleşti. TVF Plaj Voleybolu Pro Beach Tour turnuvasının Kadıköy etabında, parkta bulunan iki ayrı sahada “Erkekler Açık” 16 takım, “Kadınlar Açık” 8 takım, halk turnuvasında ise çeşitli yaş gruplarında 32 takımın müsabakaları gerçekleşti.

Yarışmada, Erkekler Açık kategorisinde Murat Giginoğlu – Volkan Göğtepe ikilisi birinci, Sainey Jawo-Mbaye Jarra ikilisi ikinci, Maxim Kuzmin-Denis Fazulov ikilisi üçüncü, Hakan Göğtepe – İbrahim Çadır ikilisi dördüncü; Kadınlar Açık’ta Dikili Belediyesi Buğra Eryıldız - Anna Kurshina ikilisi birinci, Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ikilisi ikinci, Öznur Mızrak-Kübra Tanrıkulu ikilisi üçüncü, Müge Ocakcı-Öykü Akdemir dördüncü oldu.

ŞAMPİYONLARA MADALYA VE ÖDÜL

Ödül töreninde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Kadıköy Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Orhun Güngördü, Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Merçül, TVF İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık ve Ford Pazarlama Yöneticisi Serkan Özerbay dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncüye 2 bin TL ödül verildi. Halka açık turnuvada dereceye girenlere de turnuvanın sponsorları tarafından hediye çeki verildi.