Kalamış’ta RAGBİ heyecanı

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Ligi, nefes kesen mücadelelere sahne oldu

Kadıköy Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası”, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde 27 takımın katılımıyla Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde gerçekleşti.

Türkiye ve yurt dışından, 300 ragbi lig oyuncusunun katıldığı turnuvada 5 asıl ve 5 yedek oyuncudan oluşan takımlar 2 gün boyunca terinin son damlasına kadar mücadele etti. 2016’da 15 ve 2017’de 20 takımla düzenlenen turnuvaya bu yıl 27 takım katılırken, turnuvaya Türkiye’den 20, Lübnan’dan 4, Sırbistan’dan 2 ve Avrupa’dan 1 takım katıldı. Turnuvanın şampiyonu erkeklerde Lycans kadınlarda ise Kadıköy Daltons oldu.

KUPA LYCANS’IN

17 erkek ve 10 kadın takımın mücadele ettiği turnuvada kazanan takımlar “3. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Şampiyonu 2018” unvanını kazandı. Turnuva, Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde bulunan kum sahada gerçekleşti. Turnuvanın ödül töreni ise 1 Temmuz Pazar saat günü Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katılımıyla yine aynı alanda gerçekleşti.

Lübnan’dan Lycans, Wolves, Aconites ve TNC; Sırbistan’dan Kızıl Yıldız (2 takım olarak); Avrupa’dan Exiles; Türkiye’den Amazon Girls, Bromigo, Kadıköy Daltons, Powerpuff, Roket Takımı, Tunesquad, Yalmanspor, Anadolu Lions, Bilgi Badgers, Bosphorus Wolves, Eskişehir, Hacettepe Prophets, İstanbul Ottomans, Kadıköy Bulls, ODTÜ, Olimpos, Pink Beaches, Rhinos, Ruggers 34 ve Young Boys 30’s. takımlarının katıldığı turnuvada erkekler kategorisinde şampiyonluk Lübnan takımı Lycans’ın oldu. İlk turda aynı ülkeden katıldığı Wolwes’ı farklı yenen ekip 2.turda Eskişehir’i de farklı yendi. Turnuva boyunca fizik avantajı ve kondisyonuyla dikkat çeken Lycans finalde Avrupa’dan katılan tek takım olan Exiles’i de “5-1” lik skorla yenerek şampiyon oldu.

ŞAMPİYON KADIKÖY DALTON’S

Kadınlarda ise kıyasıya geçen karşılaşmanın galibi Kadıköy’ün leydileri Kadıköy Ladies Rugby’nin takımı Kadıköy Dalton’s oldu. 50’ye yakın sporcusu ve birçok milli oyuncusuyla turnuvanın favorilerinden olan Daltonlar önce PowerPuff’ı ardından Rocket ve YalmanSpor’u yenerek adını finale yazdırdı. Finalde turnuvanın diğer iddialı takımı ODTÜ ile eşleşen Kadıköy Dalton’s kıyasıya geçen maçtan 4-3’lük galibiyet alarak kadınlarda turnuvanın şampiyonu oldu.

TURNUVANIN EV SAHİPLERİ

Kadıköy Rugby Kulübü’ne bağlı erkeklerde Kadıköy Bulls ve Kadıköy Dalton’s da ev sahibi olarak turnuvaya katılan takımlar arasındaydı. Kadıköy Dalton’s turnuvada birinci olurken Kadıköy Bull’s da yarı finale kadar çıkmayı başardı.

Kadıköy Bull’s oyuncusu Ata Doruk Çeliktutan, “Etkinlik bence mükemmeldi. Bugüne kadar Türkiye’de yapılmış en iyi ragbi organizasyonu ve giderek de daha fazla takımın katılımıyla üstüne koyarak büyümeye devam diyor. Bu da gerek saha içindeki rekabeti gerek de saha dışındaki organizasyonu daha keyifli hale geliyor. Organizasyon Kadıköy’de olduğu için kendimizi ev sahibi gibi hissettik ve gururlandık. Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kadıköy Ladies Rugby’nin takımı olan Kadıköy Dalton’s oyuncusu Şafak Öztürk, “Ben 5 yıldır Kadıköy’de ragbi oynuyorum. Kadıköy Belediyesi bize çok destek veriyor. Eskiden hiç sahamız yoktu ve kendi cebimizden para veriyorduk. Bu süreçte gerçekten hiç derece almıyorduk. Çünkü herkes yol parasını, kalacak yerini kendisi ayarlamak zorunda kalıyordu. Hatta bir kere yedi kişiyi toparlayıp maça bile çıkamamıştık ama Kadıköy Belediyesi bize destek verdikten sonra bizim takımdaki oyuncu sayımız neredeyse 50’ye ulaştı. Altyapı takımları kurduk. Sonrasında zaten şampiyonluklar ve dereceler gelmeye başladı. Bu yıl Türkiye şampiyonasında 3.olduk. Burada ligde şampiyon olduk. Uluslararası olması sebebiyle çok önemli bir organizasyon. 7 Türk 3 yabancı takım geldi. Türkiye’den katılan takımlar da Türkiye’nin en önemli takımlarıydı. Çok sıkı ve çok sert maçlar oldu. Gelecek senelerde daha fazla takımın katıldığı daha büyük bir organizasyon olacağına inanıyorum” diye konuştu.

DÜNYA SAHİLLERİNİN SEVİLEN SPORU İSTANBUL’DA

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Akdeniz ülkeleri, Avustralya, Güney Afrika, İngiltere ve Yeni Zelanda sahillerinde düzenlenen Plaj Ragbi Lig Turnuvaları ilgiyle takip edilmekte ve büyük bir heyecan yaratmakta. Türkiye’de Ragbi Lig sporunu desteklemek ve geliştirmek adına kurulan Ragbi Lig Derneği, 2016 Aralık ayından beri çalışmalarını sürdürmekte. Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) ve Uluslararası Ragbi Lig Federasyonu (RLIF) tarafından desteklenen kuruluş, gösterdiği performans sonucunda RLEF ve RLIF tarafından gözlemci “Observer” statüsü ile birliğe kabul edildi. Yani bu da demek oluyor ki kontrollü saldırı oyunu olarak bilinen ragbiyi artık İstanbul’da daha çok göreceğiz.