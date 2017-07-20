Kalamış’ta Plaj Ragbisi vardı

Yaz gelince Kadıköy’de spor kumsallara taşıyor. Sporseverler iki gün boyunca Kalamış sahilinde ragbi izledi

Ragbi Lig Derneği (TRLD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Beach Rugbi Lig Turnuvası, 21 takımın katılımıyla İstanbul Kalamış sahilinde gerçekleşti. Turnuvayı yüzlerce seyirci coşkulu bir şekilde takip etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen plaj ragbi lig turnuvasında, Türkiye ve yurt dışından 220 ragbi lig oyuncusu yer aldı. Uluslararası plaj ragbi lig standartlarına uygun 5+5 dakikalık süreli iki devreli yapılan müsabakalar, sahada 5 oyuncudan oluşan takımlar tarafından oynandı.

İki gün boyunca turnuva usulü heyecanlı müsabakalar yapıldı. 15 erkek ve 6 kadın takımının katıldığı turnuvada, kıran kırana mücadeleler, büyük bir seyirci kitlesi önünde gerçekleşti. Geçen yılın erkekler klasman şampiyonu Kadıköy Bulls finalde İstanbul Ottomans’ı çok çekişmeli bir maç sonrası 1-0 yenerek bu yıl da kupayı aldı.

Kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Kadıköy Angus’u, 3-2 yenen Lübnan’dan gelen Aconites takımı olağanüstü bir mücadele sonrası şampiyon oldu.

Ödül töreninde erkeklerde Kadıköy Bulls’un kupasını, sponsor olan Çamlıca Gazoz / DyDo adına Tadashi Sakashita, kadınlarda ise Lübnan Takımı Aconites’in kupasını sponsorlardan Societe General’i temsil eden Fabien Couty verdi.

Türkiye’de, “Ragbi Lig” sporunu desteklemek ve geliştirmek adına kurulan olan Ragbi Lig Derneği, 2016 Aralık ayından itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) ve Uluslararası Ragbi Lig Federasyonu (RLIF) tarafından desteklenen Ragbi Lig Derneği, gösterdiği performans sonucunda RLEF ve RLIF tarafından da tanınıyor. Türkiye’de son yıllarda adından daha çok söz ettiren Ragbi Lig; uluslarası müsabakalarda da boy gösteriyor.